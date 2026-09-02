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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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1 хв

РФ вдарила по великому обласному центру: горять продуктові склади, є загиблі - усі деталі (оновлено)

Після “прильотів” спалахнула масштабна пожежа на складах з продуктами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибухи.

Вибухи. / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Вдень 2 вересня російська армія вдарила по продуктових складах у Дніпрі. Щонайменше двоє загиблих.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Пошкоджені продуктові склади торгівельної мереж», — наголосив чиновник.

Що відомо про жертв

За попередніми даними від ОВА, поранення отримали шість осіб. Кількість жертв зросла до двох.

«На жаль, уже двоє загиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро», — наголосив чиновник.

Тіло однієї жертви — чоловіка, рятувальники деблокували з-під завалів. У лікарні померла жінка, яка мала важкі поранення.

Нагадаємо, наприкінці серпня РФ вгатила по відомому ТРЦ біля Дніпра. Під прицілом опинився великий торговельно-розважальний центр у Слобожанській громаді — йдеться про ТРЦ «Караван», що обласного центру. Удар прийшовся по паркувальній території поруч із будівлею, внаслідок чого загорілися автомобілі.

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