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РФ вдарила по великому обласному центру: горять продуктові склади, є загиблі - усі деталі (оновлено)
Після “прильотів” спалахнула масштабна пожежа на складах з продуктами.
Вдень 2 вересня російська армія вдарила по продуктових складах у Дніпрі. Щонайменше двоє загиблих.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
«Ворог атакував Дніпро. Внаслідок удару зайнялася пожежа. Пошкоджені продуктові склади торгівельної мереж», — наголосив чиновник.
Що відомо про жертв
За попередніми даними від ОВА, поранення отримали шість осіб. Кількість жертв зросла до двох.
«На жаль, уже двоє загиблих внаслідок ворожої атаки на Дніпро», — наголосив чиновник.
Тіло однієї жертви — чоловіка, рятувальники деблокували з-під завалів. У лікарні померла жінка, яка мала важкі поранення.
Нагадаємо, наприкінці серпня РФ вгатила по відомому ТРЦ біля Дніпра. Під прицілом опинився великий торговельно-розважальний центр у Слобожанській громаді — йдеться про ТРЦ «Караван», що обласного центру. Удар прийшовся по паркувальній території поруч із будівлею, внаслідок чого загорілися автомобілі.