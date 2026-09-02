Гороскоп на 3 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли слід зберігати спокій

Пейзаж із водоймою / © Associated Press

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Порушена в такому разі душевна рівновага не просто зіпсує настрій, а може призвести до депресії, чого у жодному разі не можна допускати.

За будь-яких обставин необхідно зберігати спокій: не варто з’ясовувати стосунки з близькими людьми, втручатися в чужі сварки та конфлікти, дозволяти собі ризиковані жарти та натяки, які можуть боляче образити когось із оточення.

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Овен

Якщо ви піддастеся вмовлянням рідних чи близьких і відмовитеся від мети, яку спочатку собі поставили, з часом неодмінно пошкодуєте про свою поступливість, але, найімовірніше, вже не зможете нічого виправити.

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Телець

Слід якомога більше утримуватися від суперечок із коханою людиною: навіть якщо це здається необхідним — взаємні докори, які ви будете висловлювати одне одному, до добра точно не приведуть.

Близнята

Від нового знайомства, яке, ймовірно, відбудеться цього дня, краще утриматися: людина, яка спочатку здаватиметься приємною в усіх сенсах, за ближчого знайомства виявиться зовсім не тією, якою ви хочете її бачити.

Рак

Цього дня — через цілу низку об’єктивних і суб’єктивних причин — людям буде важко зрозуміти, що ви їм кажете, і ще важче — чого ви від них очікуєте, тому всі прохання та побажання краще перенести на інший час.

Лев

Не варто завжди брати на себе чужі обов’язки, але цього дня — особливо — ні на роботі, ні в родині: подяки ви однаково не дочекаєтеся, а ось засудити вас за помилки та хиби захоче багато хто.

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Діва

Від пропозиції когось із оточення придбати дорогу річ зі значною знижкою краще відмовитися, якщо, звісно, ви не хочете викинути зароблені гроші, як то кажуть у таких випадках, на вітер.

Терези

Не варто втручатися в чужі суперечки, свідками яких ви станете в цей час: опоненти, що конфліктують, у підсумку обов’язково помиряться, а ви можете опинитися винними як для однієї, так і для іншої сторони.

Скорпіон

Підписуючи будь-який — навіть незначний — документ, необхідно — щоб уникнути прикрих помилок — уважно читати його текст, особливо той, що написаний дрібним шрифтом — саме там криється найцікавіше.

Стрілець

Цього дня особливо важливо остерігатися токсичних людей, які захочуть «підживитися» вашою енергією: сили, які ви їм подаруєте, необхідні вам для життя та роботи, а отже, дуже важливо зберегти їх для себе.

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Козоріг

Запорука успіху цього дня — помірність у всьому, починаючи з раціону харчування і закінчуючи виявом емоцій, які можуть виходити за межі та ставити під загрозу добрі стосунки з оточенням.

Водолій

Від будь-яких — навіть незначних — фінансових операцій цього дня краще утриматися — замість прибутку, на який ви так сподіваєтеся, вони можуть принести значні й дуже неприємні збитки, тож не варто ризикувати.

Риби

Зі словами завжди слід поводитися обережно, але цього дня — особливо: дозволивши собі різке висловлювання, можна зіпсувати стосунки з близькою людиною або керівництвом — ще невідомо, що гірше.

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