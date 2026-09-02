Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС

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Восьмеро людей постраждали внаслідок масованої комбінованої атаки на Одесу. Серед поранених — дитина. Трьох осіб госпіталізовано до медичних закладів.

Внаслідок ворожого обстрілу зазнав пошкоджень 24-поверховий житловий будинок. Також суттєвих руйнувань зазнали офісні будівлі, дві школи, кав'ярні та медична клініка. На місцях влучань безперервно працюють оперативні та комунальні служби.

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Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

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Нічні вибухи у середмісті та прицільний удар по інфраструктурі

Середмістя Одеси: тут уночі та під ранок було надзвичайно гучно. Ворог влучив в офісну будівлю — у фасаді утворилася величезна діра, навкруги лежать зруйновані та пошкоджені споруди.

За кілька годин російські терористи випустили по Одещині близько двох десятків крилатих ракет «Бандероль», з десяток КАБів, дві балістичні ракети «Іскандер-М» та понад три десятки ударних БпЛА типу «Шахед».

Головними цілями окупантів були портова інфраструктура й енергетичні об’єкти, проте руйнувань зазнали цивільна медична клініка, два навчальні заклади, офісні приміщення та міські кав’ярні.

«Ми ще вночі приблизно розуміли, що сталося, тому що десь о третій годині ночі камери перестали працювати, і якраз за детекцією було видно, що це приблизно наш район. Але ми очікували, що наслідки будуть не такими... Головне, що ніхто не ушкоджений, тому що якби це було вдень — ну, я не можу передати, що б це було», — розповідає власниця пошкодженої кавʼярні Софія.

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Легке поранення дістав охоронець офісного центру, в який влучила ворожа ракета «Бандероль». Потужний вибух пролунав між четвертим та п’ятим поверхами, частково зруйнувавши міжповерхові перекриття.

«Десь о 2:30 гримнуло трьома хвилями просто перед очима. Впала панель і подерла трохи — ось ви бачите, зруйновані четвертий і пʼятий поверхи... Це вони так нас із Днем Одеси "вітають"», — пригадує охоронець будівлі Валерій Гордіян.

Наслідки атаки на Одесу / © ДСНС

Зруйнований ліцей та влучання у багатоповерхівку

У сусідньому ліцей №90 (який досі носить ім’я Пушкіна) не залишилося жодного вцілілого вікна. Фасадна сторона, що межувала з епіцентром вибуху, пошкоджена найбільше. У кабінетах обвалилася стеля, а від вибухової хвилі вибило не лише скло, а й вирвало віконні рами.

Керівниця закладу ледве стримує сльози: ще напередодні тут організовували дитяче свято, а зараз навколо суцільні руїни. Навчання для учнів вимушено переводять на дистанційний формат.

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«Вночі нам зателефонувала охорона й повідомила, що після прильоту практично немає скління в закладі, що тут повний безлад. Одразу о третій ночі ми сюди приїхали дивитися, що на місці... Все, що ми робили й готували до нового навчального року — на жаль, нічого не залишилося після цього», — бідкається в.о. директора ліцею №90 Олена Бишко.

Понівечено й ще один сусідній навчальний заклад, де також вибито чимало шибок.

Крім того, стався приліт ворожого дрона в 24-поверховий житловий будинок в іншому районі міста.

«В Одесі було влучання в 24-поверховий житловий будинок. Там із 17 по 23 поверх пошкоджено скління та фасад квартир, без подальшого займання. Вибуховою хвилею пошкоджено поруч розташовані легкі автомобілі», — повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Колосюк.

«Є, на жаль, постраждалі особи. Троє з них госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога. На цьому місці розгорнуто оперативний штаб, працюють комунальні служби, надається необхідна допомога мешканцям постраждалого будинку», — зазначає перший віцемер Одеси Олександр Філатов.

Власники пошкодженого майна шоковані наслідками атак.

Ліквідація наслідків під сиренами та знеструмлення міста

На всіх постраждалих локаціях від самого ранку працюють комунальні бригади: розчищають завали, пиляють повалені дерева та залучають важку спецтехніку.

Однак ліквідацію суттєво ускладнюють постійні повітряні тривоги. Вранці під час чергової сирени розпочалася повторна атака ракетами «Бандероль» на центральну частину міста та морський порт.

Комунальникам довелося терміново бігти до найближчих укриттів, а вже після відбою знову повертатися до роботи.

Через значні пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури у місті тимчасово зупинили рух усього електротранспорту. Зранку без світла та водопостачання залишилися мешканці одного з районів Одеси, для них наразі організовано підвезення технічної та питної води.

Попри виклики та загрози, Одеса покроково відновлюється після чергової важкої ночі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК-ПОДРОБИЦІ стрілянини в Києві! БУДАНОВ ДАВ КОМЕНТАР! Влучання в КИЄВІ | ТСН 14:00 2 ВЕРЕСНЯ

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