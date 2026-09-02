Почалася навала павуків розміром з тенісний м’яч: як зупинити їхнє вторгнення до оселі

Павук / © pexels.com

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Вересень знаменує початок щорічного шлюбного сезону павуків у Великій Британії, коли тисячі самців розміром із тенісний м’яч масово проникають до будинків у пошуках самиць. Експерти закликають не панікувати та радять перевірені способи захисту житла від небажаних гостей.

Про це пише Unilad.

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У Британії стартував сезон активності павуків, який зазвичай триває до середини жовтня. У цей час самці залишають свої звичні місця та перебираються в оселі людей, де шукають самиць для спарювання. Самиці залишаються на одному місці.

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Деякі самці можуть мати розмах ніг до 10 см. Для порівняння, це приблизно розмір тенісного м’яча.

Водночас експерти закликають не панікувати. Хоча більшість павуків, які мешкають у Британії, можуть вкусити людину, переважно вони не становлять для неї загрози.

Очікується, що протягом найближчих тижнів до будинків можуть потрапити тисячі великих павуків. Однак є кілька способів зменшити ймовірність їхньої появи в оселі.

Як не впустити до оселі павуків?

Безлад у будинку може стати сприятливим середовищем для павуків. Особливо вони полюбляють темні та захаращені куточки, де можуть ховатися. Тому варто навести лад у шафах, коморах та інших місцях, де накопичилося багато речей. Таке прибирання може допомогти зменшити кількість павуків в оселі.

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Цих членистоногих приваблюють темні та погано освітлені місця, тому фахівці радять частіше відкривати штори й жалюзі, дозволяючи природному світлу потрапляти до кімнат. Що світлішою буде оселя, то менш привабливою вона може здаватися для павуків.

Павуки здатні проникати до будинків навіть через дуже маленькі отвори. Це можуть бути щілини біля дверей або тріщини поруч із вікнами. Тому варто ретельно оглянути оселю та за можливості закрити всі потенційні шляхи проникнення. Експерти рекомендують перевірити не лише вікна й двері, а й підлогу та стелю.

Апельсинові шкірки також можуть стати одним зі способів відлякування павуків. Їх радять залишати на підвіконнях або біля входів до оселі. Еколог, професор Адам Гарт зазначає, що цитрусові запахи можуть бути ефективними, оскільки павуки та комахи зазвичай не люблять такі аромати. Тому замість апельсина можна використовувати також лимон або лайм.

Водночас навіть ці методи не гарантують, що павуки взагалі не потраплять до будинку. Гарт закликав не вбивати їх, наголосивши, що «павуки надзвичайно важливі для екосистеми загалом».

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Він також розповів про дослідження сезонної активності павуків.

«Кілька років тому ми досліджували „сезон павуків“, попросивши людей фіксувати випадки, коли вони їх помічали. Приблизно до середини жовтня такі спостереження ставали рідкісними — тож якщо ви не любите павуків, не хвилюйтеся, „сезон павуків“ не триває вічно», — сказав професор.

До слова, Мережу підкорив бюджетний лайфгак проти павуків без хімії: суміш вазеліну та олії перцевої м’яти. Автор у соцмережах запропонував наносити цей засіб ватною паличкою біля вікон, дверей та щілин, щоб відлякувати комах різким запахом, який утримується довше завдяки жирній текстурі.

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