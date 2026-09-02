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Улюблений сніданок Стіва Мартіна: простий рецепт яєць пашот
Актор Стів Мартін настільки обожнює яйця пашот, що разом із Мартіном Шортом навіть оцінює готелі за якістю цього сніданку. Розповідаємо, чому актор обирає саме їх та як повторити його улюблену страву вдома.
Яйця — один із найпростіших способів зробити сніданок поживним. Вони містять білок, корисні жири, вітаміни B12 і D та холін, а ще добре насичують. Не дивно, що серед безлічі варіантів приготування саме яйця пашот стали гастрономічним фаворитом Стіва Мартіна. Про це розповіло видання EatingWell.
Актор розповідав, що під час гастролей вони з Мартіном Шортом замовляють яйця у готелях і фактично влаштовують їм маленький тест на якість. Шорт навіть жартував, що має 19 фотографій Мартіна в турі з тарілкою яєць пашот.
Як приготувати ідеальні яйця пашот
Мартін зізнається, що вдома користується спеціальною яйцеваркою За його словами, тут важливо правильно відміряти воду: якщо її забагато, яйця можуть вийти надто твердими, а якщо замало — залишитися занадто м’якими.
Втім, обійтися можна й без спеціального ґаджета.
Для класичного способу налийте в каструлю приблизно 5 см води та доведіть її до кипіння.
Додайте близько ¼ склянки столового оцту.
Кожне яйце попередньо розбийте в окрему маленьку мисочку.
Потім обережно опускайте його у воду, максимально наблизивши край мисочки до поверхні.
Варіть приблизно 4 хв для рідкого жовтка, 5 хв для кремовішої текстури чи близько 8 хв - для повністю готового яйця.
Готові яйця дістаньте шумівкою та викладіть на чистий рушник, щоб прибрати зайву воду.
Подавайте на цільнозерновому тості - і сніданок у стилі голлівудської зірки готовий.
Є й маленький хитрик: перед пашотуванням на 10 секунд опустіть яйце у шкаралупі в киплячу воду. Вважається, що це допомагає білку краще тримати форму та робить готове яйце акуратнішим.
Секрет улюбленого сніданку Стіва Мартіна - не у складних інгредієнтах, а в точності. Яйця пашот потребують кількох хвилин уваги, зате як результат ви отримаєте ніжний білок, кремовий жовток і той самий ресторанний ефект на власній кухні.