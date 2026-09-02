Улюблений сніданок Стіва Мартіна: простий рецепт яєць пашот

Стів Мартін і Мартін Шорт / © Associated Press

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Яйця — один із найпростіших способів зробити сніданок поживним. Вони містять білок, корисні жири, вітаміни B12 і D та холін, а ще добре насичують. Не дивно, що серед безлічі варіантів приготування саме яйця пашот стали гастрономічним фаворитом Стіва Мартіна. Про це розповіло видання EatingWell.

Яйця пашот / © Associated Press

Актор розповідав, що під час гастролей вони з Мартіном Шортом замовляють яйця у готелях і фактично влаштовують їм маленький тест на якість. Шорт навіть жартував, що має 19 фотографій Мартіна в турі з тарілкою яєць пашот.

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Як приготувати ідеальні яйця пашот

Мартін зізнається, що вдома користується спеціальною яйцеваркою За його словами, тут важливо правильно відміряти воду: якщо її забагато, яйця можуть вийти надто твердими, а якщо замало — залишитися занадто м’якими.

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Втім, обійтися можна й без спеціального ґаджета.

Для класичного способу налийте в каструлю приблизно 5 см води та доведіть її до кипіння. Додайте близько ¼ склянки столового оцту. Кожне яйце попередньо розбийте в окрему маленьку мисочку. Потім обережно опускайте його у воду, максимально наблизивши край мисочки до поверхні. Варіть приблизно 4 хв для рідкого жовтка, 5 хв для кремовішої текстури чи близько 8 хв - для повністю готового яйця. Готові яйця дістаньте шумівкою та викладіть на чистий рушник, щоб прибрати зайву воду. Подавайте на цільнозерновому тості - і сніданок у стилі голлівудської зірки готовий.

Яйця пашот / © Associated Press

Яйця пашот / © Associated Press

Яйця пашот / © Associated Press

Є й маленький хитрик: перед пашотуванням на 10 секунд опустіть яйце у шкаралупі в киплячу воду. Вважається, що це допомагає білку краще тримати форму та робить готове яйце акуратнішим.

Секрет улюбленого сніданку Стіва Мартіна - не у складних інгредієнтах, а в точності. Яйця пашот потребують кількох хвилин уваги, зате як результат ви отримаєте ніжний білок, кремовий жовток і той самий ресторанний ефект на власній кухні.

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