Смачніше за магазинний: три рецепти домашнього кетчупу на зиму

Кетчуп. / © Credits

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Сезон стиглих помідорів триває. Зараз томати вже досить добре достигли, а тому це гарна нагода приготувати домашній кетчуп. Цей соус взимку стане смачним доповненням до м’яса, картоплі, макаронів та інших страв.

ТСН.ua підготував три рецепти кетчупу, який легко приготувати вдома.

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Кетчуп із ароматними травами

Інгредієнти

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2 кг помідорів

2 цибулини

3 зубчики часнику

100 мл оцту 9%

3 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

1 ч. л. сушеного базиліку

1 ч. л. орегано

0,5 ч. л. чебрецю

0,5 ч. л. розмарину

0,5 ч. л. чорного меленого перцю

Приготування:

Помідори та цибулю наріжте великими шматками. Перекладіть до каструлі. Тушкуйте приблизно 30 хв — овочі мають стати м’якими. Перебийте масу блендером. Для кращої однорідності — перетріть через сито. Додайте сіль, цукор, часник, спеції та трави. Після цього варіть соус на невеликому вогні близько 60 хв, періодично помішуючи. Наприкінці додайте оцет і проваріть ще 5 хв. Гарячий кетчуп розлийте у стерилізовані банки та герметично закрийте. Переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Кетчуп із солодким і гострим перцем

Інгредієнти:

2 кг помідорів

500 г солодкого болгарського перцю

1–2 гострі перці

2 цибулини

4 зубчики часнику

100 мл оцту 9%

4 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

1 ч. л. паприки

0,5 ч. л. чорного перцю

Приготування:

Помідори, солодкий і гострий перець та цибулю наріжте. Покладіть овочі до каструлі. Тушкуйте на невеликому вогні 30–40 хв. Після цього подрібніть овочі блендером. Можна також перетерти через сито. Додайте подрібнений часник, сіль, цукор, паприку та чорний перець. Варіть кетчуп на слабкому вогні 50–60 хв — поки він не загусне. Додайте оцет, проваріть ще 5 хв. Розлийте гарячий соус у стерилізовані банки. Переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Томатно-яблучний кетчуп

Для цього рецепта найкраще підійдуть кисло-солодкі яблука. Фрукти таких сортів врівноважують солодкість помідорів і роблять смак кетчупу більш виразним.

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Інгредієнти:

2 кг помідорів

500 г яблук

2 цибулини

3 зубчики часнику

100 мл оцту 9%

3–4 ст. л. цукру

1 ст. л. солі

1 ч. л. кориці

0,5 ч. л. меленої гвоздики

0,5 ч. л. чорного перцю

1 ч. л. паприки

Приготування:

Помідори, яблука та цибулю наріжте шматочками. Покладіть до каструлі. Тушкуйте приблизно 40 хв. Перебийте овочі та яблука блендером, а потім перетріть через сито. Додайте сіль, цукор, часник і спеції. Варіть кетчуп на невеликому вогні 40-60 хв — поки він не стане густим. Потім додайте оцет, проваріть ще 5 хв. Розлийте в стерилізовані банки. Переверніть догори дном і залиште до повного охолодження.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептами томатного соку на зиму: класичного, з часником і з із болгарським перцем.

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