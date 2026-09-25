Осінній ліс / фото ілюстративне / © pixabay.com

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У суботу, 26 вересня, в Україні розпочнеться справжнє «бабине літо» з сухою та сонячною погодою. У більшості регіонів утримуватиметься мінлива хмарність без істотних опадів, а денна температура прогріється до +16…+22 градусів вище нуля.

Детальний прогноз погоди від синоптиків — дізнавайтеся у матеріалі ТСН.ua.

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Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко зазначає, що «бабине літо» уже на порозі.

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«Вже на старті справжнє бабине літо, воно активно розминається», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її прогнозом, цими вихідними, 26 та 27 вересня, температура повітря по Україні очікується від +17 до +22 градусів тепла. Ночі будуть значно холоднішими — стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +11 градусів тепла

Завдяки впливу антициклону, в Україні очікується мінлива хмарність, лагідне осіннє сонце й ранкові тумани. Як зазначає Діденко, невеликі дощі можливі лише в суботу на заході та в неділю на сході, проте вони не зіпсують загальної картини.

«Увесь наступний тиждень пройде у тісній співпраці атмосфери із сонцем та теплом», — повідомляє Діденко.

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За даними Українського гідрометцентру, по країні 26 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. На південному заході країни вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла. В Карпатах вночі буде від 0 до +5 градусів тепла, вдень повітря у регіоні прогріється до +8…+13 градусів тепла.

Погода в Україні 26 вересня / © Укргідрометцентр

Погода у Києві

На Київщині та у місті Києві 26 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря по області вночі становитиме від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +16 до +21 градуса тепла.

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У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +7 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.

Погода у Львові

На Львівщині 26 вересня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Буде хмарна погода із проясненнями, без опадів. Вночі та вранці місцями зберігатиметься туман.

Вітер дутиме південний зі швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря у регіоні вночі коливатиметься в межах від +4 до +9 градусів тепла, вдень очікується від +15 до +20 градусів тепла.

У Львові буде від +6 до +8 градусів тепла вночі, вдень очікується від +16 до +18 тепла.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та місті Дніпро на 26 вересня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде північно-східний та дутиме зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області коливатиметься в межах:

вночі від +5 до +10 градусів тепла;

вдень від +17 до +22 градусів тепла.

У місті Дніпро очікується:

вночі від +8 до +10 градусів тепла;

вдень від +18 до +20 градусів тепла.

Погода у Харкові

На Харківщині 26 вересня буде мінлива хмарність. Істотних опадів синоптики не передбачають. Вночі та вранці зберігатиметься слабкий туман. Вітер дутиме східної чверті та зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +6 до +11 градусів тепла, вдень очікується від +17 до +22 градусів тепла.

У Харкові температура повітря вночі коливатиметься в межах +8…+10 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +20 градусів тепла.

Погода в Одесі

На Одещині 26 вересня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер дутиме східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі по області коливатиметься від +9 до +14 градусів тепла, вдень очікується від +18 до +23 градусів тепла. В Одесі температура повітря вночі становитиме від +12 до +14 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +18…+20 градусів тепла.

Температура морської води буде близько +18…+19 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики спогнозували, якою буде зима 2026-2027 року в Україні.

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