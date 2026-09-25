Чому любовні романи знову на піку популярності серед читачів / © Credits

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Ще кілька років тому любовний роман для багатьох залишався жанром, який читали потайки. Сьогодні ситуація кардинально змінилася, романтичні книжки заполонили соцмережі, екрани та списки бестселерів, про це розповіло видання Real Simple.

Авторка книжки про бум романтики «Romancelandia» Елізабет Гелд зазначає, що продажі романів зросли на 24% між 2020 і 2021 роками, а наступного року — ще на 50%. Чому ж любовні історії стали настільки популярними, спробуємо розібратися.

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Нам хочеться знати, що все буде добре

Пандемія та воєнний стан стали важливим моментом для повернення багатьох читачів до книжок. Для людей, які жили та живуть в атмосфері постійної невизначеності, роман із гарантованим щасливим фіналом може стати своєрідною емоційною паузою.

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Психотерапевтка Пейдж Голліман пояснює, що на початку COVID люди не знали, наскільки небезпечним є вірус, коли все закінчиться і що буде далі. Проте відчуття невизначеності не зникло й після пандемії. Політичні конфлікти, природні катастрофи та економічні труднощі постійно потрапляють у наші стрічки.

На цьому тлі книжка, яка навіть після драматичних випробувань обіцяє, що зрештою все владнається, може давати відчуття психологічної опори.

Ми хочемо бачити себе у книжках

Сучасний любовний роман давно вийшов за межі традиційних сюжетів про гетеросексуальну пару. У жанрі дедалі більше різноманітних персонажів та історій.

Змінюється і вік героїнь. Видавництво Sibylline Press, яке спеціалізується на авторках старше 50 років, помічає дедалі більше рукописів від жінок у віці 40–80 років. Їхні романи показують, що у 50, 60 чи 70 років людина все ще може закохуватися, переживати пристрасть і будувати стосунки.

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Тому сучасна романтика — це не лише історія про кохання, вона може торкатися складних життєвих тем і водночас давати читачеві відчуття, що його бачать і розуміють.

Про любовні романи говорять уголос

Колись читачі ховали романтичні книжки за іншими обкладинками та не поспішали розповідати про свої читацькі вподобання, тепер усе навпаки.

Різні книжкові спільноти у соцмережах зробили обговорення романів масовим явищем. Люди відкрито діляться улюбленими сюжетами, говорять про секс і стосунки, обговорюють фанфіки та екранізації. Разом із цим поступово зник і сором, який раніше супроводжував жанр.

Популярність романів додатково підтримує кіно й телебачення, бо екранізації знайомлять із книжками нову аудиторію, а старі твори після виходу на екрани нерідко повертаються до списків бестселерів.

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Сучасний любовний роман — вже значно більше, ніж історія про двох людей, які зустрілися та закохалися, це можливість на кілька годин втекти від реальності, отримати емоційний комфорт і побачити у вигаданій історії власний досвід. А головне, нагадування, що після складного періоду може настати щось хороше. Саме тому експерти не очікують, що інтерес до жанру найближчим часом зникне.

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