Етикет за столом: як правильно їсти банан, виноград, вишні та грушу

Етикет за столом / © Credits

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За звичайним домашнім столом правила етикету можна трохи послабити. Проте якщо ви опинилися на офіційній вечері, знання кількох нюансів точно не завадить. Експерт з етикету Вільям Гансон розповів, як поводитися з чотирма фруктами, які можуть стати справжнім випробуванням для столових манер.

Банан

Банан / © Credits

Знімати шкірку руками, їсти банан і відкушувати його просто так, за формальним столом не варто. Спочатку ножем відріжте обидва кінці фрукта. Потім покладіть і зробіть поздовжній надріз по шкірці. Акуратно відгорніть шкірку ножем, після чого наріжте банан на зручні шматочки та їжте виделкою.

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Виноград

Виноград / © Associated Press

Якщо перед вами велика грона винограду, не варто відривати одну ягоду та одразу класти її до рота. За правилами формального етикету краще взяти невелику частину грона, а вже з неї відривати окремі ягоди.

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Для цього навіть існують спеціальні виноградні ножиці — аксесуар, популярний ще у вікторіанську епоху. Сьогодні вони можуть здаватися дещо старомодними, проте цілком відповідають атмосфері урочистої вечері.

Груша

© Credits

Цілу грушу за формальним столом також не варто їсти руками. Спочатку покладіть її на тарілку та розріжте ножем навпіл. Кожну половину розділіть ще навпіл, у результаті маємо чотири зручні часточки. Потім ножем видаліть серцевину з кожної часточки та їжте грушу невеликими шматочками за допомогою виделки.

Вишня

Вишня / © Associated Press

Перед тим як з’їсти вишню, за можливості видаліть плодоніжку. Потім покладіть ягоду до рота та з’їжте м’якуш навколо кісточки. А ось випльовувати кісточку просто на тарілку не варто. Зробіть невеликий «човник» із долоні лівої руки, якщо ви правда та навпаки, якщо лівша, непомітно виплюньте кісточку у нього, а потім покладіть її на край тарілки. Після цього можна брати наступну вишню.

Формальний етикет може здаватися надто суворим, особливо коли йдеться про звичайні фрукти. Проте його головне завдання — зробити поведінку за столом акуратною та комфортною для всіх. Тож наступного разу, коли на офіційній вечері вам подадуть банан, виноград чи вишні, ви вже знатимете, що робити.

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