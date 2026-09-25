"Манчестер Сіті" визнали винним у 114 фінансових порушеннях: які санкції загрожують

"Манчестер Сіті" / © Associated Press

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"Манчестер Сіті" визнали винним у 114 порушеннях фінансових правил англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Про це повідомляє The Athletic.

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У лютому 2023 року незалежна комісія розпочала розгляд справи щодо 115 порушень, в яких АПЛ звинувачувала "Манчестер Сіті". Клуб підозрювали в порушеннях фінансових правил у період від сезону 2009/10 до 2017/18.

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Зрештою "Манчестер Сіті" визнали винним за всіма обвинуваченнями, окрім одного із 115.

Очікується, що "городяни" подадуть апеляцію на рішення незалежної комісії, офіційні санкції поки що не визначені.

Які санкції загрожують "Манчестер Сіті"?

На клуб можуть накласти різноманітні санкції — фінансові або "спортивні". Комісія може комбінувати будь-які покарання, передбачені регламентом:

догана;

грошовий штраф;

зняття очок;

позбавлення здобутих титулів;

виключення зі списку учасників Прем'єр-ліги.

Після п'яти турів сезону-2026/27 "Манчестер Сіті" очолює турнірну таблицю АПЛ з 15 очками. Підопічні Енцо Марески, який влітку очолив клуб замість Хосепа Гвардіоли, на три бали випереджають чинного чемпіона — "Арсенал".

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