Дрони-перехоплювачі та російські плани на 2027 рік: що Зеленський доручив розвідці та уряду

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Українське командування продовжує шукати ефективні засоби для протидії новим загрозам з боку держави-агресорки. Наразі головна увага зосереджена на посиленні повітряної оборони проти ворожих реактивних безпілотників.

Про ключові рішення після зустрічі з військовим керівництвом повідомив президент Володимир Зеленський.

Реклама

Випробування нових перехоплювачів

Під час засідання посадовці детально обговорили результати тестування новітніх засобів протидії російським реактивним апаратам типу «Шахед». Присутні заслухали спеціальні звіти щодо реального відсотка збиттів та проаналізували практичний досвід українських мобільних команд.

Реклама

«Визначені основні засоби, які можуть посилити нашу оборону», — зазначив глава держави.

Керівництво країни доручило максимально прискорити виробництво такої техніки для потреб фронту. Водночас були ухвалені важливі рішення щодо розгортання на території України власного виготовлення реактивних двигунів різних типів.

«Була детальна доповідь ГУР МО про російські технологічні плани на 2027 рік», — розповів Зеленський.

Санкції та захист інфраструктури

Українська розвідка зібрала вичерпну інформацію про майбутні спроможності ворога та схеми тіньового постачання іноземних компонентів до Росії. Відповідно до цих нових загроз військове командування вже оперативно коригує засоби вітчизняної протидії.

Реклама

«Пріоритетне завдання для МЗС України та всієї нашої дипломатії — нові санкційні пакети партнерів», — підкреслив президент.

Насамперед ідеться про блокування каналів, які росіяни використовують для стабільного виробництва ракет та безпілотників. Окрему увагу на засіданні приділили питанням гарантування безперервної роботи критичної інфраструктури зв’язку та українських дата-центрів.

«Потрібна повна реалізація цих рішень на всіх рівнях, і це персональна відповідальність урядовців та керівників спецслужб», — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, в повітряних силах розповіли, що Росія під час повітряних атак по Україні дедалі активніше використовує реактивні безпілотники та змінює підхід до їхнього застосування. Під час планування ударів противник тепер враховує і погодні умови.

Реклама

Новини партнерів