Нові ракети для Patriot: Зеленський заявив про важливу домовленість, але приховав країну

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський у США заявив про домовленість щодо пакета ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Водночас глава держави не розкрив, з ким саме Україна досягла цієї домовленості.

Про це Зеленський сказав у своєму повідомленні 24 вересня.

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«Ми сьогодні домовилися, не буду казати із ким, про пакет ракет для систем Patriot. Це важливе рішення», — сказав президент.

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За словами Зеленського, участь України у заходах у межах Генеральної асамблеї ООН також дала змогу посилити міжнародну підтримку.

Президент повідомив, що Україна підписала безпекову угоду з Австралією. За його словами, це перша така домовленість із країною, яка не входить до НАТО та Європейського Союзу.

Україна також уклала Drone Deal із Фінляндією. Зеленський зазначив, що ця домовленість має посилити оборонні спроможності обох держав.

Глава держави розповів, що українська делегація під час Генеральної асамблеї ООН провела близько 20 зустрічей із лідерами інших країн.

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Зеленський зустрівся з представниками та лідерами української громади

Серед тем розмови президента і спільноти були також дипломатична робота України, взаємодія з президентом США Дональдом Трампом і його командою, а також завершення війни.

За його словами, під час зустрічі обговорили роботу України заради миру та головні виклики й завдання, які зараз стоять перед державою.

«Завершення війни — найважливіше питання для нашої держави. Зберегти Україну, нашу націю, нашу історичну й талановиту країну», — наголосив Зеленський.

Окремо президент відзначив людей, які, за його словами, роблять внесок у зміцнення України своєю працею та підтримкою. Він повідомив, що нагородив представників української громади.

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Зеленський також подякував усім, хто підтримує Україну, розповідає про її боротьбу та допомагає донести українську позицію до світу.

«Дякую кожному й кожній, хто допомагає, хто розповідає правду про нашу боротьбу, підтримує наших людей і робить усе можливе, щоб Україну чули та розуміли у світі», — зазначив президент.

Нагадаємо, Україна готова дзеркально припинити далекобійні удари по Росії за умови припинення російських атак на українську інфраструктуру, зазначав раніше Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Нью-Йорку, де виступив в ООН.

Там він також озвучив колосальні втрати російської армії та порівняв їх із населенням десятків країн світу.

Тим часом держсекретар США заявив про готовність Києва та Москви до обмеженого припинення вогню.

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