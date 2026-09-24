Ліки в Україні здорожчають: експерт розповів, які препарати першими злетять у ціні

Ліки / © pexels.com

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В Україні поступово здорожчають імпортні ліки через нові правила ввезення, складну логістику, курс долара та світові ціни на нафту.

Про це повідомив голова правління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда для Київ24.

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За словами експерта, виробники ліків не зацікавлені у різкому стрибку вартості, адже це безпосередньо впливає на можливості покупців.

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«Повірте, фармацевтичний бізнес, що український, що закордонний, хоче, щоб його лікарські засоби були в першу чергу доступні для пацієнтів. Якщо пацієнт не може собі дозволити таке лікування, значить лікарський засіб не буде ним використовуватися. І це є дуже-дуже погано і для пацієнта, і для фармацевтичного бізнесу», — зауважив Олександр Комаріда.

За словами Олександра Комаріди, фармкомпанії намагатимуться до останнього стримувати ціни, однак на ситуацію неминуче впливає ще й курс долара.

Фахівець додав, що через здорожчання пального також зростає вартість доставки, тому ціни на ліки в аптеках неминуче та поступово підвищуються. Проте, за його словами, в нинішніх умовах головне — щоб необхідні препарати взагалі залишалися в наявності в Україні.

«Нам хоча би і не хотілось, щоб лікарські засоби здорожчали, але краще мати можливість лікарський засіб купити трошки дорожче, ніж не мати можливості зовсім купити. Можливо, це багато кому не сподобається. Але, на жаль, такі суворі реалії сьогоднішньої України», — підсумував голова правління Європейської фармацевтичної асоціації.

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Нагадаємо, росіяни цього тижня знов били по складах медикаментів в Україні. Це вже відбилося на роздрібній торгівлі. В аптеках зникли окремі препарати. Повторне виробництво, контроль їх якості, ввезення в країну та доставка потребує додаткового часу.

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