Один за одним під ударом РФ опиняються склади з ліками: що відомо про нову атаку і що буде із медикаментами

Ліки / © Unsplash

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Російські війська атакували склад фармацевтичного дистриб’ютора «БаДМ» на околиці Одеси. Від початку вересня це вже четвертий склад із фармацевтичною продукцією, який зазнав російської атаки.

Про це повідомляють співрозмовники «Економічної правди» на фармацевтичному ринку.

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Склад розташований у Хаджибейському районі Одеси. Після удару на його території виникла пожежа. На місці працюють рятувальники ДСНС.

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Приміщення зазнали значних пошкоджень. За попередньою інформацією співрозмовників видання, обійшлося без постраждалих.

Що відомо про «БаДМ»

«БаДМ» — один із провідних фармацевтичних дистриб’юторів України. Компанія працює на ринку від 1994 року та постачає лікарські засоби й товари медичного призначення аптекам і медичним закладам по всій країні.

За даними самої компанії, «БаДМ» співпрацює з понад 450 виробниками та постачальниками, має асортимент близько 15 тисяч позицій і обслуговує понад 18 тисяч аптек та медичних закладів. Її складська інфраструктура налічує понад 60 тисяч квадратних метрів, а доставлення здійснюється по всій Україні.

Компанія також має регіональні підрозділи та складські комплекси, де забезпечується зберігання і транспортування лікарських засобів відповідно до вимог належної дистриб’юторської практики (GDP).

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Атаки РФ на склади — останні новини

Нагадаємо, українцям радять робити запаси медикаментів через ракетні атаки агресора та пошкодження логістичної інфраструктури. Керівник управління Європейської фармацевтичної асоціації Олександр Комаріда попередив, що варто сформувати запас необхідних ліків на 2–3 місяці.

3 вересня Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів в Україні — логістичний комплекс «Біокон» у Бориспільському районі Київської області. Склад зазнав серйозних збитків.

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