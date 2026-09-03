Росія знищила під Борисполем один із найбільших фармскладів України: що тепер буде з ліками (відео)

Атака на Київщину / © ДСНС України

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У четвер, 3 вересня, Росія атакувала один із найбільших фармацевтичних складів України — комплекс «Біокон», що у Бориспільському районі поблизу аеропорту. Внаслідок удару він знищений.

Про це повідомила гендиректорка компанії Віра Павлова для Forbes Ukraine.

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РФ двічі атакувала склад — деталі від рятувальників

У Мережі публікують кадри пожежі, яка охопила логістичний комплекс ТОВ «ХФК „Біокон“. На відео видно, що після атаки у небо здіймається густий чорний дим, який видно за кілометри.

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У ДСНС розповіли, що вогнеборці досі ліквідовують пожежу на складах, що виникла внаслідок атаки російських БпЛА.

«Ворог двічі завдавав повторних ударів по місцю події. Аби зберегти життя та здоров’я особового складу, рятувальники були змушені відходити на безпечну відстань. Щойно загроза минула, вогнеборці одразу повернулися до гасіння», — йдеться у повідомленні.

© ДСНС України

Голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що через ворожу атаку у Бориспільському районі осколкові поранення отримав чоловік. Його госпіталізували. Вся необхідна медична допомога надається.

За його словами, росіяни пошкодили складські приміщення, адміністративну будівлю, магазин та МАФи.

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© із соцмереж

Що відомо про «Біокон»

ТОВ «ХФК „Біокон“ входить до групи компаній „Біокон“ та спеціалізується на фармацевтичній логістиці й складському господарстві. Компанія надає фармацевтичним виробникам і їхнім українським представництвам складські приміщення, послуги зі зберігання продукції, а також митно-ліцензійний склад.

Група «Біокон» працює на українському фармацевтичному ринку з 1992 року. Спочатку вона займалася оптовою дистрибуцією лікарських засобів, а з 1994 року почала надавати послуги митно-ліцензійного складу.

Основний логістичний комплекс компанії розташований у селі Велика Олександрівка Бориспільського району Київської області, поблизу аеропорту «Бориспіль». Площа комплексу становила близько 30 тисяч квадратних метрів, а його потужності дозволяли одночасно зберігати до 40 тисяч палет.

«Біокон» є одним із найбільших спеціалізованих фармацевтичних логістичних операторів України. Комплекс працював відповідно до міжнародних рекомендацій GDP (належної практики дистрибуції) та GSP (належної практики зберігання).

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За даними відкритого реєстру, основний вид діяльності ТОВ «ХФК „Біокон“ — складське господарство. Станом на 2026 рік компанію очолює Віра Павлова.

Атака по Київській області — останні новини

Нагадаємо, напередодні Росія атакувала Київську область, пошкодивши склади та приватні житлові будинки у кількох населених пунктах області. Зокрема, окупанти вразили складські приміщення у Бучанському районі.

Американські аналітики вважають, що Росія перейшла до нової тактики, щоб завдати максимальної шкоди цивільному населенню. В ISW зауважують, що Росія почала активізувати використання реактивних дронів наприкінці квітня 2026-го.

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