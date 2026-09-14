"Це був чіткий сигнал": Каллас про удар Росії по залізниці біля кордону з ЄС

Кая Каллас / © Associated Press

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Удар РФ по потягу на залізничній станції поруч з польським кордоном мав на меті залякати західні країни, щоб вони припинили підтримувати Київ та відвідувати Україну.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише Радіо Свобода.

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«На мою думку, це очевидна спроба залякати західні країни, щоб вони не підтримували Україну й не їздили туди демонструвати свою підтримку. Саме такою була мета — це був чіткий сигнал західному світові», — повідомила Каллас.

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Каллас також підкреслила, що це не кінцева мета РФ. За її словами, цілі Москви значно ширші, тому Захід має «залишатися непохитним в цьому питанні».

Що відомо про атаку на поїзд 13 вересня

13 вересня російські війська вдарили дроном по локомотиву пасажирського поїзда неподалік кордону з Польщею. Один російський реактивний безпілотник типу «Герань-5» упав на заході України за кілометр від польського кордону, інший — за п’ять кілометрів.

Унаслідок атаки ніхто з пасажирів та працівників поїзда не постраждав. «Укрзалізниця» наголосила, що російські війська продовжують спроби атакувати цивільний рухомий склад, тому пасажирів закликали максимально швидко виконувати команди залізничників під час повітряних атак.

Після атаки уряд Польщі звинуватив Росію у загостренні конфлікту.

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