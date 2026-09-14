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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У Путіна неочікувано прокоментували атаку на потяг біля кордону з Польщею

У Москві не стали заперечувати атаку на потяг біля українсько-польського кордону і традиційно кинулися погрозами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Володимир Путін.

Володимир Путін. / © Associated Press

У Кремлі відреагували на повідомлення про те, що російський безпілотник ледь не влучив в український потяг із дипломатами ЄС поблизу кордону з Польщею 13 вересня.

З’явилася зухвала реакція прессекретаря «фюрера» РФ Дмитра Пєскова.

Представник Кремля не заперечив удар по пасажирському потягу і водночас дав цинічне пояснення цій атаці. З його слів, російські військові нібито «виконують свої завдання» на всій території України.

«Якщо я правильно розумію, йдеться про територію України. Наші військові виконують свої завдання по всій території України і продовжать це робити», — нахабно заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше Міноборони агресорки РФ видало свою версію ударів по залізниці на заході України. Мовляв, атакують пасажирські поїзди, які начебто везуть військові вантажі із Європи.

Водночас аналітик Sky News вважає, що є дві причини, чому атака РФ на поїзд біля кордону викликає серйозну тривогу. Зокрема, йдеться про те, що саме цією залізничною лінією «часто користуються іноземні делегації, коли виїжджають з України до Польщі».

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