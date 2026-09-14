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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Удари РФ біля кордону Польщі: у Навроцького зробили заяву

У канцелярії наголошують, що Навроцький отримує оперативну інформацію про всі інциденти, які можуть становити загрозу безпеці країни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Кароль Навроцький.

Кароль Навроцький. / © Getty Images

Президент Польщі Кароль Навроцький отримує оперативну інформацію про всі інциденти та події, пов’язані з безпекою країни. Зокрема, поблизу польського кордону.

Про це заявив речник Бюро національної безпеки Польщі Рафал Лешкевич, Polsat News.

«Президент отримує актуальну інформацію про всі інциденти та події, пов’язані з безпекою Республіки Польща, завдяки Черговій оперативній службі, що діє при Бюро національної безпеки», наголосив Лешкевич.

За його словами, ці дані надходять через Чергову оперативну службу при Бюро національної безпеки, яка підтримує зв’язок із Центром урядової безпеки та іншими відповідними службами.

Атака біля кордону — реакція Польщі

Польський прем’єр Дональд Туск попередив поляків про «ще гірший сценарій». За його словами, ескалація може ескалація зачепити територію країни. Саме тому, наголошує прем’єр, «немає сумнівів», що Варшава має бути готові разом із союзниками до спільної відповіді, «якщо це буде необхідно».

Речник Оперативного командування ЗС Польщі підполковник Яцек Горишевський заявив, що «загроза була реальною». Адже безпілотники «працювали та навіть вражали цілі, розташовані дуже близько до польського кордону».

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