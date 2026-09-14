Інфаркт може "маскуватися" під печію та розлад шлунка: які симптоми мають насторожити

Інфаркт / © Getty Images

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Нудота, блювання, печія чи дискомфорт у верхній частині живота зазвичай асоціюються з проблемами травлення. Однак іноді такі симптоми можуть свідчити про серцевий напад.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Як інфаркт може проявлятися

Коли кровопостачання серцевого м'яза раптово порушується, біль або дискомфорт можуть відчуватися не лише в грудях. Неприємні відчуття здатні поширюватися на руку, плече, спину, шию, щелепу або верхню частину живота.

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Через це людина може вирішити, що причина її стану — переїдання, харчове отруєння чи рефлюкс. До того ж інфаркт може супроводжуватися нудотою та блюванням.

Особливо уважними варто бути, якщо до симптомів додаються задишка, холодний піт, запаморочення, незвична слабкість або біль, що віддає в руку, спину, шию чи щелепу.

У кого симптоми можуть бути нетиповими

Менш характерні прояви інфаркту можуть виникати у жінок, людей похилого віку та пацієнтів із цукровим діабетом. Замість вираженого болю в грудях вони можуть відчувати нудоту, слабкість, задишку, біль у спині або дискомфорт у верхній частині живота.

Іноді інфаркт може розвиватися навіть без вираженого болю в грудях. Саме тому не варто оцінювати небезпеку лише за інтенсивністю болю.

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Коли потрібно діяти негайно

Звичайний розлад травлення значно частіше є причиною нудоти чи печії, ніж інфаркт. Однак раптові та незвичні симптоми, які не минають або поєднуються з ознаками серцевих проблем, потребують термінової медичної оцінки.

За підозри на інфаркт не варто чекати, поки стан покращиться самостійно. Швидка діагностика та лікування допомагають зменшити пошкодження серцевого м'яза.

У разі появи симптомів, які можуть свідчити про інфаркт, необхідно негайно телефонувати за номером 103 або 112.

Раніше йшлося про те, що інфаркт не завжди починається з різкого болю в грудях. Його передвісники можуть з’явитися за кілька годин, днів або навіть тижнів до гострого стану. Насторожити мають новий або такий, що посилюється, тиск чи стискання у грудях, особливо під час фізичного навантаження, а також задишка, холодний піт, нудота, запаморочення, сильна слабкість чи незвична втома. Біль може віддавати в руки, плечі, спину, шию, щелепу або верхню частину живота. Особливо нетипово інфаркт може проявлятися у жінок, людей старшого віку та пацієнтів із діабетом. Якщо дискомфорт у грудях новий, триває кілька хвилин або повторюється, необхідно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу — чекати, поки симптоми минуть самостійно, небезпечно.

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