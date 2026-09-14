Гетманцев відреагував на чутки про призначення генпрокурором: що сказав нардеп

Чи обійме Гетманцев посаду генпрокурора

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Зранку 14 вересня у ЗМІ почали ширитися повідомлення про те, що посаду генерального прокурора готують нібито для Данила Гетманцева. Він відразу ж спростував ці закиди.

Про це народний депутат України та голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Гетманцев спростував закиди про майбутнє призначення на посаду генпрокурора

Зокрема, Гетманцев написав, що «не з нашим щастям» побачити його на посаді генерального прокурора України.

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«Друзі, я на посаді генерального прокурора — то страшний сон всіх корупціонерів. Як, до речі, і для самих недоброчесних прокурорів. Особливо зі спецпенсією», — пише Гетманцев.

Він додав, що поки про таке призначення не йдеться. Водночас він назвав умову, за якої міг би подумати про таку посаду:

«Тому поки ні, не з нашим щастям. Але якщо хтось з ОП буде так само наполегливо просувати свого кандидата, обіцяю подумати», — написав нардеп.

Зеленський про відставку генпрокурора

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору Національного антикорупційного бюро України Семену Кривоносу. Сам Кравченко раніше подав заяву про звільнення на тлі операції НАБУ та САП «Карфаген» щодо кришування колцентрів за участю прокурорів, заявивши, що ця операція була спрямована не лише проти нього.

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на оголошену підозру та заявив, що у генпрокурора є лише один шлях — негайна відставка. Глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, що особисто озвучив це Кравченку, та закликав народних депутатів невідкладно підтримати його звільнення.

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