Підозра директору НАБУ: Железняк попередив про "сплановану акцію"

НАБУ

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Народний депутат Ярослав Железняк прокоментував інформацію про підписання генеральним прокурором Русланом Кравченком підозри директору НАБУ Семену Кривоносу. Він наголошує: одного підпису недостатньо.

Про це написсав народний депутат Ярослав Железняк.

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За його словами, ключовим питанням зараз є те, чи буде підозру фактично вручено. Железняк наголосив, що сама поява інформації про підозру ще не означає завершення процесу.

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«Підозру недостатньо підписати, її треба ще вручити. Зараз взагалі сюр — оголосили про підозру до вручення», — зазначив нардеп.

Він також заявив, що подальші дії навколо підозри можуть показати, чи йдеться про сплановану кампанію проти антикорупційних органів.

«Якщо ж ні, і якщо інформація, що зараз Генпрокурора немає вже на місці, правда, то тоді конкретна комунікація, хто зараз „в.о. Генпрокурора“ і що він чи вона збирається з цим робити», — зазначив він.

Железняк додає, що зараз для Офісу президента «зручна ситуація», і є спокуса просто «підвісити» все як гачок проти НАБУ та САП.

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«Або швидко реалізувати відсторонення і списати це на „попередників“, — завершив нардеп.

НАБУ та САП уже назвали ситуацію продовженням системної атаки на їхню незалежність.

Як ми писали, Генеральний прокурор Руслан Кравченко підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Водночас станом на момент публікації підозру Кривоносу офіційно ще не вручено. НАБУ та САП заявили, що розцінюють ситуацію як «продовження системної атаки на незалежні антикорупційні органи». Кравченко також закликав директора НАБУ Семена Кривоноса та керівника САП Олександра Клименка подати у відставку.

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