РФ б’є по західних областях, аби зірвати допомогу Україні: заява польського генерала

Росія намагається зірвати постачання зброї до України / © ДСНС

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Росія прагне підірвати логістику західної військової допомоги, яка прямує до України.Для цього ворог завдає атак по об’єктах у безпосередній близькості до кордонів країн НАТО. Таке припущення в ефірі TVP Info озвучив ексочільник Генерального штабу Війська Польського, генерал Мечислав Ценюх.

Про це повідомляє «Польське радіо».

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РФ хоче перешкодити постачанням зброї Україні

За словами польського військового, систематичні обстріли західних областей України мають на меті заблокувати ключові артерії, якими союзники передають озброєння та техніку.

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«Коридор постачання з боку Польщі та Румунії зараз перебуває на прицілі російської армії. Це має ускладнити доставку зброї від союзників. Наближається зима, тому перервані шляхи постачання матимуть велике значення. Ми маємо готуватися до ескалації», — заявив Ценюх.

Оцінка генерал-лейтенанта пролунала на тлі суттєвого загострення ситуації на прикордонні. Під час чергової нічної атаки російський ударний дрон поцілив у цивільну АЗС неподалік пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Оприлюднені в Мережі кадри фіксують масштабне займання та потрощені вантажні автомобілі.

Паралельно ще один російський дрон атакував залізничну інфраструктуру на Волині: влучання прийшлося на локомотив пасажирського потяга сполученням Київ — Варшава, лише за два кілометри від польського кордону.

Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск повідомив про зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом, який поділився розвідувальними прогнозами щодо розвитку війни у найближчий період. Туск підкреслив, що Польщі та європейським партнерам слід готуватися до різноманітних варіантів перебігу подій — не лише безпосередньо на лінії бойових зіткнень в Україні, а й уздовж усього східного флангу Альянсу.

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Атаки РФ на західні області: останні новини

Нагадаємо, росіяни понад добу атакували західні області України. Впродовж 12 та 13 вересня під удари потрапили десятки локацій у кількох областях. На Волині неподалік КПП «Ягодин» на кордоні з Польщею ворожий БпЛА влучив в АЗС, спричинивши масштабну пожежу, а поблизу кордону окупанти вдарили по локомотиву поїзда Київ — Варшава.

Крім цього, на Вінниччині ворог уразив залізничну інфраструктуру, а на тлі атак у Польщі піднімали військову авіацію для безпеки повітряного простору. У Тернополі внаслідок влучань уражено об’єкт транспортної інфраструктури та промприміщення, відомо про одного пораненого. В Івано-Франківську через роботу ППО також травмовано одну людину, у місті тимчасово призупиняли рух транспорту й роботу вокзалу.

На Хмельниччині через падіння уламків спалахнуло підприємство, а на Рівненщині зафіксовано влучання в АЗС, підприємство та знеструмлення частини населених пунктів.

Окрім заходу країни, під атаками опинилися Сумщина та Одещина. У Конотопі через влучання БпЛА в приватний будинок знищено господарські споруди й авто, загалом у регіоні за добу поранено чотирьох осіб. В Одесі масований удар пошкодив багатоповерхівки, склади, дитячий санаторій та Ботанічний сад.

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Все це лише протягом 12 та 13 вересня.

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