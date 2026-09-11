Рекордний удар по РФ: якими дронами вразили газові заводи в Новому Уренгої

Українські дрони подолати відстань понад 3200 км до цілей у глибокому тилу Росії / © Міноборони України

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У середу, 9 вересня, підрозділи Deep Strike завдали найглибшого удару по території ворога від початку війни. Ціллю безпрецедентної атаки стали два великих газових завода на Ямалі, безпосередньо в арктичній зоні держави-агресора.

Про те, які українські дрони долетіли до російської Арктики, пише Business Insider.

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Характеристики новітніх українських дронів

Виробник безпілотників Fire Point підтвердив використання своїх апаратів моделі FP-1 для успішного виконання цього бойового завдання. Стандартна заявлена дальність польоту таких машин становить 2600 кілометрів, проте покращена версія здатна долати до 3395 кілометрів.

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«Наші апарати подолали понад 3200 кілометрів та встановили новий рекорд дальності ураження», — заявили представники компанії розробника.

Цей літакоподібний безпілотник має розмах крил близько 6 метрів та розвиває крейсерську швидкість до 178 кілометрів за годину. На своєму борту апарат несе потужну вибухову бойову частину вагою до 60 кілограмів.

Наслідки удару по російському тилу

Сили спеціальних операцій України назвали цю атаку найглибшим ураженням території противника з моменту початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Губернатор російського регіону Дмитро Артюхов підтвердив виникнення масштабної пожежі на промисловому об’єкті внаслідок нальоту.

«До сьогоднішнього дня ця територія вважалася абсолютно безпечним тилом для агресора», — наголосили в українському відомстві.

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Місцева влада окупантів заявляє про відсутність загиблих та поранених, продовжуючи визначати масштаби та характер завданих збитків. Офіційні представники українських спецслужб поки не розкривають точних деталей щодо пошкодження установок, які переробляють сировину та газовий конденсат.

Систематичне знищення російської енергетики

Останні удари є частиною тривалої української кампанії зі знищення енергетичної промисловості Росії, яка залишається ключовим економічним стовпом ворога. Ще у липні сили спеціальних операцій здійснили подібну атаку на нафтовий об’єкт у місті Омськ на відстані 2735 кілометрів.

А на початку вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і стратегічних об’єктів на території Росії. Зокрема уражено важливий НПЗ в Рязані, аеродром «Ростов-на-Дону» та дорогі системи ППО

Українські атаки безпілотниками вже призводять до закриття аеропортів, затримок і скасування рейсів у Росії. Однак за тривалого тиску наслідки для російської цивільної авіації можуть стати значно масштабнішими.

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