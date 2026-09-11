Нічліг за $2000 і ціни +1000%: що відбувається в Умані напередодні Рош га-Шана

Хасиди в Умані / © Reuters

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Напередодні Рош га-Шана — юдейського Нового року — в Умані Черкаської області різко зростають ціни на житло, товари та послуги для паломників-хасидів. У деяких випадках вартість може бути у кілька, а подекуди й у кілька десятків разів вищою за звичайну.

Про це йдеться у відеосюжеті з Умані, який «Радіо Свобода» опублікувало на своїй сторінці у Facebook.

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За ліжкомісце платять $2000 на тиждень

Масштаби здорожчання демонструють самі паломники. Один із них розповів журналістці, що витрачає в Умані «дуже-дуже багато грошей».

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Зокрема, за тиждень проживання він заплатив 2 тисячі доларів, причому йдеться лише про одне ліжкомісце.

Власник одного з місцевих готелів заявив, що напередодні свята в місті практично неможливо знайти вільне місце. За його словами, люди шукають навіть матраци, щоб спати просто на вулиці.

«Просто цей рік буде дуже-дуже багато людей. Дуже багато. За три дні доведеться заплатити за нічліг 600–700 доларів», — розповів він.

Таким чином, лише за три ночі проживання в період найбільшого напливу паломників вартість може сягати сотень доларів.

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«Ціни злітають на 1000%»

Зростання цін стосується не лише готелів. Журналісти «Радіо Свобода» перевірили, скільки в Умані коштують товари та послуги, необхідні паломникам.

Зокрема, продавець мобільних пакетів пропонував стартовий пакет «Київстар» за 25 доларів, а «Лайф» — за 20 доларів.

При цьому рекомендована ціна стартового пакета становить близько 300 гривень. Отже, у конкретній торговій точці напередодні Рош га-Шана такі пакети продавали більш ніж утричі дорожче.

За словами журналістки, вартість деяких інших товарів та послуг у цей період також може збільшуватися у кілька разів, а подекуди — у десятки разів.

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Своєрідним прикладом сезонного ціноутворення стала ситуація в одній із крамниць. Коли журналістка запитала, скільки коштує книга, продавець відповів, що окремо її не продають — лише цілим боксом.

Ціна такого набору становила 420 доларів, що відповідає приблизно 20 тисячам гривень.

Водночас один із продавців заявив, що не підвищує ціни напередодні Рош га-Шана, хоча, за його словами, інші продавці можуть збільшувати їх на 1000%.

Готелі заробляють значну частину річного доходу

Для власників місцевого бізнесу період паломництва є одним із найприбутковіших у році.

Деякі власники готелів розповіли журналістці, що саме під час Рош га-Шана можуть заробити значну частину своїх річних доходів. За їхніми словами, отриманих коштів іноді вистачає фактично до наступного сезону паломництва.

Причина такого ажіотажу — величезна кількість людей, які приїжджають до Умані на святкування юдейського Нового року.

В Умані уже 50 тисяч хасидів

Цього року до Умані на Рош га-Шана вже приїхали близько 50 тисяч паломників-хасидів. Через такий наплив попит на житло, харчування, мобільний зв’язок, транспорт та інші послуги різко зростає.

Для міста це водночас означає значні надходження до бюджету. Так, за словами заступника міського голови Умані Олега Ганіча, лише туристичний збір минулого року приніс міському бюджету близько 20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, для підтримання безпеки й спокою в районі масового перебування брацлавських хасидів до Умані приїхала група ізраїльських правоохоронців. Вони чергуватимуть у місті пліч-о-пліч із детально інструктованими українськими колегами протягом усіх днів святкування юдейського Нового року.

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