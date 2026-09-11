Ночлег за $2000 и цены +1000%: что происходит в Умани в канун Рош ха-Шана

Хасиды в Умани / © Reuters

Реклама

Накануне Рош га-Шана — еврейского Нового года — в Умани Черкасской области резко растут цены на жилье, товары и услуги для паломников-хасидов. В некоторых случаях стоимость может быть в несколько, а порой и в несколько десятков раз выше обычной.

Об этом говорится в видеорепортаже из Умани, который «Радио Свобода» опубликовало на своей странице в Facebook.

Реклама

За койко-место платят 2000 долларов в неделю

О масштабах роста цен свидетельствуют сами паломники. Один из них рассказал журналистке, что тратит в Умани «очень-очень много денег».

Реклама

В частности, за неделю проживания он заплатил 2 тысячи долларов, причем речь идет лишь об одном спальном месте.

Владелец одного из местных отелей заявил, что накануне праздника в городе практически невозможно найти свободное место. По его словам, люди ищут даже матрасы, чтобы спать прямо на улице.

«Просто в этом году будет очень-очень много людей. Очень много. За три дня придётся заплатить за ночлег 600–700 долларов», — рассказал он.

Таким образом, всего за три ночи проживания в период наибольшего наплыва паломников стоимость может достигать сотен долларов.

Реклама

«Цены взлетают на 1000%»

Рост цен касается не только отелей. Журналисты «Радио Свобода» проверили, сколько стоят в Умани товары и услуги, необходимые паломникам.

В частности, продавец мобильных пакетов предлагал стартовый пакет «Киевстар» за 25 долларов, а «Лайф» — за 20 долларов.

При этом рекомендованная цена стартового пакета составляет около 300 гривен. Таким образом, в конкретной торговой точке накануне Рош ха-Шана такие пакеты продавались более чем в три раза дороже.

По словам журналистки, стоимость некоторых других товаров и услуг в этот период также может вырасти в несколько раз, а местами — в десятки раз.

Реклама

Своеобразным примером сезонного ценообразования стала ситуация в одном из магазинов. Когда журналистка спросила, сколько стоит книга, продавец ответил, что по отдельности её не продают — только целым боксом.

Цена такого набора составляла 420 долларов, что соответствует примерно 20 тысячам гривен.

В то же время один из продавцов заявил, что не повышает цены в преддверии Рош га-Шана, хотя, по его словам, другие продавцы могут повышать их на 1000%.

Отели получают значительную часть годового дохода

Для владельцев местного бизнеса период паломничества является одним из самых прибыльных в году.

Некоторые владельцы отелей рассказали журналистке, что именно во время Рош га-Шана они могут заработать значительную часть своих годовых доходов. По их словам, полученных средств иногда хватает фактически до следующего сезона паломничества.

Причина такого ажиотажа — огромное количество людей, приезжающих в Умань на празднование иудейского Нового года.

В Умани уже 50 тысяч хасидов

В этом году в Умань на Рош ха-Шана уже прибыли около 50 тысяч паломников-хасидов. Из-за такого наплыва спрос на жилье, питание, мобильную связь, транспорт и другие услуги резко растет.

Для города это одновременно означает значительные поступления в бюджет. Так, по словам заместителя мэра Умани Олега Ганича, только туристический сбор в прошлом году принес городскому бюджету около 20 миллионов гривен.

Напомним, для обеспечения безопасности и спокойствия в районе массового скопления брацлавских хасидов в Умань прибыла группа израильских правоохранителей. Они будут дежурить в городе бок о бок с тщательно проинструктированными украинскими коллегами на протяжении всех дней празднования иудейского Нового года.

Новости партнеров

Новости партнеров