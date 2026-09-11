- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 3 мин
Ночлег за $2000 и цены +1000%: что происходит в Умани в канун Рош ха-Шана
Для владельцев местного бизнеса период паломничества хасидов в Умань является одним из самых прибыльных в году.
Накануне Рош га-Шана — еврейского Нового года — в Умани Черкасской области резко растут цены на жилье, товары и услуги для паломников-хасидов. В некоторых случаях стоимость может быть в несколько, а порой и в несколько десятков раз выше обычной.
Об этом говорится в видеорепортаже из Умани, который «Радио Свобода» опубликовало на своей странице в Facebook.
За койко-место платят 2000 долларов в неделю
О масштабах роста цен свидетельствуют сами паломники. Один из них рассказал журналистке, что тратит в Умани «очень-очень много денег».
В частности, за неделю проживания он заплатил 2 тысячи долларов, причем речь идет лишь об одном спальном месте.
Владелец одного из местных отелей заявил, что накануне праздника в городе практически невозможно найти свободное место. По его словам, люди ищут даже матрасы, чтобы спать прямо на улице.
«Просто в этом году будет очень-очень много людей. Очень много. За три дня придётся заплатить за ночлег 600–700 долларов», — рассказал он.
Таким образом, всего за три ночи проживания в период наибольшего наплыва паломников стоимость может достигать сотен долларов.
«Цены взлетают на 1000%»
Рост цен касается не только отелей. Журналисты «Радио Свобода» проверили, сколько стоят в Умани товары и услуги, необходимые паломникам.
В частности, продавец мобильных пакетов предлагал стартовый пакет «Киевстар» за 25 долларов, а «Лайф» — за 20 долларов.
При этом рекомендованная цена стартового пакета составляет около 300 гривен. Таким образом, в конкретной торговой точке накануне Рош ха-Шана такие пакеты продавались более чем в три раза дороже.
По словам журналистки, стоимость некоторых других товаров и услуг в этот период также может вырасти в несколько раз, а местами — в десятки раз.
Своеобразным примером сезонного ценообразования стала ситуация в одном из магазинов. Когда журналистка спросила, сколько стоит книга, продавец ответил, что по отдельности её не продают — только целым боксом.
Цена такого набора составляла 420 долларов, что соответствует примерно 20 тысячам гривен.
В то же время один из продавцов заявил, что не повышает цены в преддверии Рош га-Шана, хотя, по его словам, другие продавцы могут повышать их на 1000%.
Отели получают значительную часть годового дохода
Для владельцев местного бизнеса период паломничества является одним из самых прибыльных в году.
Некоторые владельцы отелей рассказали журналистке, что именно во время Рош га-Шана они могут заработать значительную часть своих годовых доходов. По их словам, полученных средств иногда хватает фактически до следующего сезона паломничества.
Причина такого ажиотажа — огромное количество людей, приезжающих в Умань на празднование иудейского Нового года.
В Умани уже 50 тысяч хасидов
В этом году в Умань на Рош ха-Шана уже прибыли около 50 тысяч паломников-хасидов. Из-за такого наплыва спрос на жилье, питание, мобильную связь, транспорт и другие услуги резко растет.
Для города это одновременно означает значительные поступления в бюджет. Так, по словам заместителя мэра Умани Олега Ганича, только туристический сбор в прошлом году принес городскому бюджету около 20 миллионов гривен.
Напомним, для обеспечения безопасности и спокойствия в районе массового скопления брацлавских хасидов в Умань прибыла группа израильских правоохранителей. Они будут дежурить в городе бок о бок с тщательно проинструктированными украинскими коллегами на протяжении всех дней празднования иудейского Нового года.