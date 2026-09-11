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Об этом говорится в материале "Бизнес Цензор" .

Ключевое обстоятельство, это то, что Минэкономики и Комиссия изменили описание товара, который был предметом исследования, уже после завершения расследования, фактически распространив пошлину на продукцию, которой решение о применении антидемпинговых мер вообще не касалось.

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Как развивались события

В октябре 2024 года МКМТ начала антидемпинговое расследование по заявлению двух компаний, утверждавших, что они могут производить данную продукцию в Украине. В июле 2025 г. МКМТ ввела антидемпинговые ограничения по импорту в Украину полипропиленовых фитингов для систем водоснабжения и отопления происхождением из Китая и Турции. Для китайской продукции была введена пошлина по невероятной ставке 166,65%, турецкой — 34,72%.

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Первоначальное решение предполагало применение пошлины к полипропиленовым фитингам со вставками из медных сплавов. Однако 22 мая 2026 г. МКМТ изменила формулировку описания товара. Вместо "вставки из медных сплавов" в решении появилось более широкое понятие - "вставки из металла". Следствием такого решения стало распространение антидемпинговых пошлин на импорт других видов фитингов со вставками из всех других металлов, даже не являвшихся предметом длительного начального расследования. Для компаний, занимающихся импортом и продажей такой продукции, а также для украинских потребителей, это стало полной неожиданностью и поставило под угрозу не только заключенные ранее контракты и возможность поставки данной продукции в Украину, но и обусловило реальную опасность ограничения ассортимента продукции на украинском рынке, существенного роста цен для украинских потребителей и злоупотреблений.

Фактически упомянутые уполномоченные органы изменили правила уже после завершения процедуры и распространили установленную ранее пошлину на дополнительную категорию товаров. Необходимое в таких случаях новое антидемпинговое расследование при этом не проводилось.

Именно поэтому компании-импортеры подали иски в Киевский окружной административный суд. Они требуют отмены решения МКМТ, а также приостановить его действие на время рассмотрения дел.

Следует отметить, что судебный спор касается не самого права применять антидемпинговые меры, а законности способа, которым было расширено их действие. Фактически речь идет о том, может ли МКМТ изменить описание товара в принятом решении и распространить пошлину на новую категорию продукции без проведения отдельного расследования.

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Возникшая проблема имеет очень серьезные последствия. Ведь в контексте значительного количества проводимых и проводимых в Украине антидемпинговых расследований возникает вопрос: может ли бизнес вообще рассчитывать на постоянство правил, если их можно изменить уже после того, как товар заказан, оплачен и отправился в Украину. Фактически – «задним числом».

Несмотря на то, что суд продолжается, уже сегодня очевидно, что его решение повлияет не только на судьбу импортеров собственно фитингов, но и на дальнейшую практику применения антидемпингового законодательства в Украине. К тому же решение суда также станет прецедентным. Фактически суд должен провести предел: где заканчивается допустимое «уточнение» уже принятого решения и начинается изменение правил, требующих новой процедуры.

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