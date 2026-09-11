Рекордный удар по России: какими дронами поразили газовые заводы в Новом Уренгое

Украинские дроны преодолеть расстояние более 3200 км до целей в глубоком тылу России / © Минобороны Украины

Реклама

В среду, 9 сентября, подразделения Deep Strike нанесли самый глубокий удар по территории врага с начала войны . Целью беспрецедентной атаки стали два крупных газовых завода на Ямале, непосредственно в арктической зоне государства-агрессора.

О том, какие украинские дроны долетели до российской Арктики, пишет Business Insider.

Реклама

Характеристики новейших украинских дронов

Производитель беспилотников Fire Point подтвердил использование своих аппаратов модели FP-1 для успешного выполнения этой боевой задачи. Стандартная заявленная дальность полета таких машин составляет 2600 км, однако улучшенная версия способна преодолевать до 3395 км.

Реклама

"Наши аппараты преодолели более 3200 километров и установили новый рекорд дальности поражения", - заявили представители компании разработчика.

Этот самолетоподобный беспилотник имеет размах крыльев около 6 метров и развивает крейсерскую скорость до 178 километров в час . На своем борту аппарат несет мощную взрывную боевую часть весом до 60 килограммов .

Последствия удара по русскому тылу

Силы специальных операций Украины назвали эту атаку глубочайшим поражением территории противника с момента начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Губернатор российского региона Дмитрий Артюхов подтвердил возникновение масштабного пожара на промышленном объекте в результате налета.

"До сегодняшнего дня эта территория считалась абсолютно безопасным тылом для агрессора", - подчеркнули в украинском ведомстве.

Реклама

Местные власти оккупантов заявляют об отсутствии погибших и раненых , продолжая определять масштабы и характер нанесенного ущерба. Официальные представители украинских спецслужб пока не раскрывают точных деталей по повреждению установок, перерабатывающих сырье и газовый конденсат.

Систематическое уничтожение российской энергетики

Последние удары являются частью продолжающейся украинской кампании по уничтожению энергетической промышленности России, которая остается ключевым экономическим столбом врага. Еще в июле силы специальных операций совершили подобную атаку на нефтяной объект в городе Омске на расстоянии 2735 километров.

А в начале сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и стратегических объектов на территории России. В частности, поражен важный НПЗ в Рязани, аэродром «Ростов-на-Дону» и дорогостоящие системы ПВО

Украинские атаки беспилотниками уже приводят к закрытию аэропортов, задержкам и отмене рейсов в России. Однако при длительном давлении последствия для российской гражданской авиации могут стать значительно более масштабными.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров