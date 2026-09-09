- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 386
- Время на прочтение
- 2 мин
Самый дальний удар с начала войны: украинские дроны уничтожили важные цели в России
Подразделения Сил спецопераций совершили рекордную по дальности атаку и успешно поразили 2 гигантских нефтегазовых предприятия на территории России.
В среду, 9 сентября, подразделения Deep Strike нанесли самый глубокий удар по территории врага за все время полномасштабной войны. Украинские беспилотники преодолели более 3000 километров, чтобы добраться до Ямало-Ненецкого автономного округа.
Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.
Рекордный удар по газовой отрасли
Целью этой беспрецедентной атаки стали Новоуренгойский и Пуровский заводы, являющиеся настоящими гигантами газоконденсатной промышленности РФ. До сегодняшнего дня российское военное руководство сочло этот отдаленный нефтегазодобывающий регион абсолютно безопасным.
«Предприятия имеют критическое значение для газоконденсатной промышленности», — говорится в официальном строительстве ССО.
Указанные заводы обеспечивают подготовку и переработку больших размеров сырья, формирующего значимые доходы русского бюджета. Проектная мощность Новоуренгойского предприятия составляет 19,5 миллиона тонн в год, тогда как Пуровский завод только в 2025 году переработал 13,4 миллиона тонн конденсата.
«Силы специальных операций продолжают успешно реализовывать дальнобойные санкции Украины против России, уменьшая ее возможности вести захватническую войну», — констатировали военные.
Пожар на заводе в Новом Уренгое
Местные жители и информационные ресурсы массово распространяли видео, на которых в Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод. На опубликованных кадрах с места происшествия можно увидеть огромный факел пламени, бьющий высоко в небо.
«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание», — подтвердил факт поражения объекта глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Это предприятие по подготовке конденсата к транспортировке расположено в глубоком тылу на расстоянии более 3200 км по прямой от украинской границы. Между тем, оборонная компания Fire Point опубликовала сообщения с прозрачным намеком на причастность своих разработок к этому беспрецедентному удару.