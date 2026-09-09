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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
2 мин

Самый дальний удар с начала войны: украинские дроны уничтожили важные цели в России

Подразделения Сил спецопераций совершили рекордную по дальности атаку и успешно поразили 2 гигантских нефтегазовых предприятия на территории России.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
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Атака на Новый Уренгой

Украинские дроны атаковали газоперерабатывающий завод в Новом Уренгое / © скриншот с видео

В среду, 9 сентября, подразделения Deep Strike нанесли самый глубокий удар по территории врага за все время полномасштабной войны. Украинские беспилотники преодолели более 3000 километров, чтобы добраться до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Об этом сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

Рекордный удар по газовой отрасли

Целью этой беспрецедентной атаки стали Новоуренгойский и Пуровский заводы, являющиеся настоящими гигантами газоконденсатной промышленности РФ. До сегодняшнего дня российское военное руководство сочло этот отдаленный нефтегазодобывающий регион абсолютно безопасным.

«Предприятия имеют критическое значение для газоконденсатной промышленности», — говорится в официальном строительстве ССО.

Указанные заводы обеспечивают подготовку и переработку больших размеров сырья, формирующего значимые доходы русского бюджета. Проектная мощность Новоуренгойского предприятия составляет 19,5 миллиона тонн в год, тогда как Пуровский завод только в 2025 году переработал 13,4 миллиона тонн конденсата.

«Силы специальных операций продолжают успешно реализовывать дальнобойные санкции Украины против России, уменьшая ее возможности вести захватническую войну», — констатировали военные.

Пожар на заводе в Новом Уренгое

Местные жители и информационные ресурсы массово распространяли видео, на которых в Новом Уренгое сообщают об атаке на газоконденсатный завод. На опубликованных кадрах с места происшествия можно увидеть огромный факел пламени, бьющий высоко в небо.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание», — подтвердил факт поражения объекта глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Это предприятие по подготовке конденсата к транспортировке расположено в глубоком тылу на расстоянии более 3200 км по прямой от украинской границы. Между тем, оборонная компания Fire Point опубликовала сообщения с прозрачным намеком на причастность своих разработок к этому беспрецедентному удару.

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