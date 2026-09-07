В Таганроге дроны атаковали военный аэродром: какие самолеты оказались под ударом

Аэродром Таганрога

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В ночь на 7 сентября в Таганроге (Россия) раздались взрывы. Под атакой беспилотников оказался военный аэродром, на территории которого впоследствии зафиксирован пожар.

Об этом свидетельствуют данные спутникового мониторингового сервиса NASA FIRMS, пишет "Милитарный".

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По информации сервиса, очаг возгорания зафиксирован в 02:44 по местному времени на территории стоянки самолетов. Аэродром расположен примерно в 40 км от государственной границы с Украиной.

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Что известно об аэродроме

Таганрогский военный аэродром активно используют российские военные. На его территории расположен 325-й авиаремонтный завод, занимающийся ремонтом транспортных самолетов и авиационных агрегатов, в том числе для самолетов Ил-76.

Территорию аэродрома также используют подразделения российской авиации.

Поблизости расположен авиационный завод имени Г. М. Бериева. Предприятие специализируется на ремонте и модернизации военных самолетов, в частности, самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, транспортных Ил-76 и патрульных Ил-38.

Таганрог

Из-за военного и авиационного значения объекты в Таганроге ранее уже подвергались ударам. В частности, в декабре 2024 года Таганрогский авиационный научно-технический комплекс подвергся комбинированной атаке. Тогда российские источники заявляли о применении при ударе баллистических ракет ATACMS и ракет-дронов «Паляница». Еще одна атака по предприятию произошла в марте 2024 года.

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Пока нет независимо подтвержденной информации о масштабах повреждений военного аэродрома в результате ночной атаки, а также о возможных потерях среди российских военных.

Накануне в российском Сочи загорелась нефтебаза Роснефти, которую атаковали в ночь на 4 сентября. В то же время местные власти официально о возгорании не сообщали, поэтому подтверждения, что горит именно нефтебаза Роснефти, пока нет. Примечательно, что перед появлением сообщений о пожаре не было информации об атаке беспилотников или о объявлении воздушной тревоги.

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