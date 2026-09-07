Как и когда сажать озимый лук, чтобы не гнил и дал хороший урожай больших головок

Когда сажать озимый лук 2026 года / © www.freepik.com/free-photo

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Озимый лук позволяет получить ранний урожай и весной одним из первых идет в рост. Но для этого важно не просто посадить сеянку осенью, а правильно выбрать время. Если сделать это слишком рано, луковички могут прорасти еще до морозов, а если опоздать — не успеют хорошо укорениться и могут пострадать зимой.

Когда сажать озимый лук осенью 2026 года

Для большинства областей Украины оптимальный период приходится на октябрь — начало ноября. Когда температура воздуха уже снизилась до +5…+8 °C и держится на таком уровне несколько дней.

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В начале сентября сажать озимый лук обычно еще рано: почва достаточно теплая, поэтому сеянка может быстро пойти в рост. В таком случае к зиме она сформирует зеленое перо, которое может пострадать от мороза.

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Какие дни выбрать по лунному календарю

По традиционным лунным посевным календарям лук рекомендуют сажать на нисходящей Луне. В октябре 2026 года такими периодами являются 1-9 и 27-31 октября. Молодой месяц приходится на 10 октября, а полнолуние — на 26 октября, поэтому эти дни обычно не выбирают для огородных работ

Однако есть важный нюанс: влияние фаз Луны на урожайность научно не доказано. Поэтому если, например, 7 октября стоит теплая погода и почва еще не остыла, сажать только через «благоприятный» день не стоит.

Как выбрать сеянку, чтобы получить большие головки

Для посадки под зиму нужно брать здоровую, сухую и плотную сеянку без пятен, мягких участков, плесени и неприятного запаха.

Для получения крупных репчатых луковиц особенно важно не загущать посадки. Между луковичками оставляют примерно 7–10 см, а между рядами — около 20–25 см. Так растениям будет хватать площади для формирования полноценной головки.

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Перед посадкой сеянку желательно перебрать и выбросить поврежденные экземпляры. Если посадочный материал вызывает сомнения в качестве, его не следует использовать.

Где посадить лук, чтобы он не гнил

Одна из самых распространенных причин загнивания озимого лука — застой воды. Поэтому для грядки выбирают солнечное место без впадин, где осенью и весной не скапливается вода.

Особенно хорошо подходит легкая, рыхлая, водопроницаемая почва. На тяжелой глинистой земле желательно заранее улучшить структуру, чтобы после дождей она не превращалась в плотную влажную массу.

Не стоит ежегодно сажать лук на одном и том же месте. Чередование культур помогает снизить риск накопления возбудителей болезней и вредителей.

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