Куриная грудка или бедро: что полезнее и какая между ними разница

Курица или бедро

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Куриную грудку часто считают лучшим выбором для тех, кто следит за питанием, она постная, содержит много белка и сравнительно мало жира. Бедро жирнее и калорийнее, поэтому иногда его автоматически записывают в менее полезные части курицы.

В действительности все не столь однозначно. И комок, и бедро являются хорошими источниками белка и других питательных веществ. Как утверждают экпсерты, они просто имеют разный состав: ком выигрывает по количеству белка относительно калорийности, а в бедре больше жира, железа и цинка.

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Чем куриная грудка отличается от бедра

Куриная грудка — это мясо грудной части птицы. Она относится к белому мясу и содержит относительно мало жира. Бедро — это верхняя часть ноги курицы, его относят к темному мясу.

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Для корректного сравнения важно брать одинаково подготовленное мясо. То есть не стоит сравнивать комок без кожи со бедром с кожей, ведь кожа увеличивает количество жира и калорий. Поэтому дальше речь идет именно о мясе без кожи.

Где больше белка

Обе части курицы являются источниками полноценного белка. Но если сравнивать одинаковый вес готового мяса без кожи, комок содержит больше белка и меньше жира.

Например, в 100 г запеченной грудки без кожи — примерно 31 г белка, 3,6 г жира и 165 ккал. В 100 г запеченного бедра без кожи — около 24,8 г белка, 8,2 г жира и 179 ккал.

То есть комок позволяет получить больше белка при меньшем количестве жира и калорий. Именно поэтому она удобна, когда необходим постный источник белка.

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При этом бедро тоже нельзя назвать продуктом с низким содержанием белка. Разница состоит в том, что вместе с белком оно содержит больше жира.

У бедра есть свое преимущество

Бедро принадлежит к темному мясу и содержит больше жира, чем комок. Именно жир частично объясняет его более насыщенный вкус и сочность. Бедра также сложнее пересушить во время приготовления, тогда как постный ком требует более внимательного контроля температуры и времени.

Однако больше жира не означает автоматически «вреднее». При оценке продукта важно учитывать не только количество белка или жира, а весь его питательный состав и общий рацион человека. Если смотреть только на белок, жир и калорийность, комок кажется очевидным победителем. Но питательная ценность еды этим не ограничивается.

Бедро содержит больше железа и цинка, чем комок — в бедре содержится около 0,68 мг железа и 1,54 мг цинка, а в грудке — примерно 0,40 мг железа и 0,74 мг цинка.

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В то же время в приведенных порциях грудки больше фосфора и калия. То есть одна часть курицы не превосходит другую абсолютно по всем питательным показателям.

Нужно ли снимать кожу

Если нужно сделать блюдо менее жирным и калорийным, кожу следует убрать. Это касается как комка, так и бедра. Особенно это заметно в случае со бедром. Оно от природы содержит больше жира, но удаление кожи позволяет снизить его количество, сохранив характерный вкус и сочность мяса.

Это не значит, что куриная кожа является «запретным» продуктом. Если нет специальных медицинских ограничений, то важны прежде всего количество и общий состав рациона.

Способ приготовления тоже имеет значение

Выбор кома вместо бедра еще не гарантирует, что готовое блюдо будет менее калорийным. Многое зависит от того, как именно приготовили мясо.

Грудка без кожи сама по себе постная. Но если обвалять ее в панировке, обжарить в большом количестве масла и подать с жирным соусом, количество жира и калорий в готовом блюде существенно увеличится.

Бедро без кожи, напротив, можно запечь, приготовить на гриле или потушить без большого количества добавленного жира. Поэтому оценивать следует не только часть курицы, а все блюдо вместе со способом приготовления, соусами и гарниром.

Что лучше выбрать, если нужно меньше калорий

Если цель получить много белка при меньшем количестве жира и калорий, преимущество будет на стороне грудки без кожи. При одинаковом весе готового мяса она более песчая и содержит больше белка, чем бедро без кожи.

Но это не значит, что бедро нужно исключать из рациона. Он также является хорошим источником белка, а сбалансированное питание вполне может включать обе части курицы.

Что полезнее — куриная грудка или бедро

Однозначного победителя нет, потому что выбор зависит от того, что для вас важно.

Куриная грудка без кожи лучше подходит, если нужен постный источник белка с меньшим количеством жира и калорий. Бедро жирнее и немного калорийнее, однако оно также содержит много белка, а железа и цинка в нем больше.

Поэтому нет необходимости делить эти части курицы на «полезную» и «вредную». И комок, и бедро могут являться частью сбалансированного рациона. Значительно важнее учитывать размер порции, наличие кожи, способ приготовления и то, с чем вы подаете мясо.

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