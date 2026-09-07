Куряча грудка чи стегно: що корисніше і в чому між ними різниця

Курка чи стегно

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Курячу грудку часто вважають кращим вибором для тих, хто стежить за харчуванням, вона пісна, містить багато білка і порівняно мало жиру. Стегно жирніше й калорійніше, тому іноді його автоматично записують до менш корисних частин курки.

Насправді все не настільки однозначно. І грудка, і стегно є хорошими джерелами білка та інших поживних речовин. Як стверджують екпсерти, вони просто мають різний склад: грудка виграє за кількістю білка відносно калорійності, а в стегні більше жиру, заліза та цинку.

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Чим куряча грудка відрізняється від стегна

Куряча грудка — це м’ясо грудної частини птиці. Вона належить до білого м’яса і містить відносно мало жиру. Стегно — це верхня частина ноги курки, його відносять до темного м’яса.

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Для коректного порівняння важливо брати однаково підготовлене м’ясо. Тобто не варто порівнювати грудку без шкіри зі стегном зі шкірою, адже шкіра збільшує кількість жиру та калорій. Тому далі йдеться саме про м’ясо без шкіри.

Де більше білка

Обидві частини курки є джерелами повноцінного білка. Але якщо порівнювати однакову вагу готового м’яса без шкіри, грудка містить більше білка і менше жиру.

Наприклад, у 100 г запеченої грудки без шкіри — приблизно 31 г білка, 3,6 г жиру та 165 ккал. У 100 г запеченого стегна без шкіри — близько 24,8 г білка, 8,2 г жиру та 179 ккал.

Тобто грудка дозволяє отримати більше білка за меншої кількості жиру та калорій. Саме тому вона зручна, коли потрібне пісне джерело білка.

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При цьому стегно теж не можна назвати продуктом із низьким вмістом білка. Різниця полягає в тому, що разом із білком воно містить більше жиру.

У стегна є своя перевага

Стегно належить до темного м’яса і містить більше жиру, ніж грудка. Саме жир частково пояснює його більш насичений смак і соковитість. Стегна також складніше пересушити під час приготування, тоді як пісна грудка потребує уважнішого контролю температури й часу.

Проте більше жиру не означає автоматично «шкідливіше». Під час оцінювання продукту важливо враховувати не лише кількість білка чи жиру, а весь його поживний склад і загальний раціон людини. Якщо дивитися лише на білок, жир і калорійність, грудка здається очевидним переможцем. Але поживна цінність їжі цим не обмежується.

Стегно містить більше заліза та цинку, ніж грудка — у стегні міститься близько 0,68 мг заліза та 1,54 мг цинку, а в грудці — приблизно 0,40 мг заліза та 0,74 мг цинку.

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Водночас у наведених порціях грудки більше фосфору та калію. Тобто одна частина курки не перевершує іншу абсолютно за всіма поживними показниками.

Чи потрібно знімати шкіру

Якщо потрібно зробити страву менш жирною та калорійною, шкіру варто прибрати. Це стосується як грудки, так і стегна. Особливо це помітно у випадку зі стегном. Воно від природи містить більше жиру, але видалення шкіри дозволяє зменшити його кількість, зберігши характерний смак і соковитість м’яса.

Це не означає, що куряча шкіра є «забороненим» продуктом. Якщо немає спеціальних медичних обмежень, важливі насамперед кількість і загальний склад раціону.

Спосіб приготування теж має значення

Вибір грудки замість стегна ще не гарантує, що готова страва буде менш калорійною. Багато залежить від того, як саме приготували м’ясо.

Грудка без шкіри сама по собі пісна. Але якщо обваляти її в паніруванні, обсмажити у великій кількості олії та подати з жирним соусом, кількість жиру й калорій у готовій страві суттєво зросте.

Стегно без шкіри, навпаки, можна запекти, приготувати на грилі або потушкувати без великої кількості доданого жиру. Тому оцінювати варто не тільки частину курки, а всю страву — разом зі способом приготування, соусами та гарніром.

Що краще вибрати, якщо потрібно менше калорій

Якщо мета — отримати багато білка за меншої кількості жиру та калорій, перевага буде на боці грудки без шкіри. За однакової ваги готового м’яса вона пісніша й містить більше білка, ніж стегно без шкіри.

Але це не означає, що стегно потрібно виключати з раціону. Воно також є хорошим джерелом білка, а збалансоване харчування цілком може включати обидві частини курки.

То що корисніше — куряча грудка чи стегно

Однозначного переможця немає, тому що вибір залежить від того, що саме для вас важливо.

Куряча грудка без шкіри краще підходить, якщо потрібне пісне джерело білка з меншою кількістю жиру та калорій. Стегно жирніше й трохи калорійніше, проте воно також містить багато білка, а заліза та цинку в ньому більше.

Тому немає потреби ділити ці частини курки на «корисну» та «шкідливу». І грудка, і стегно можуть бути частиною збалансованого раціону. Значно важливіше враховувати розмір порції, наявність шкіри, спосіб приготування та те, з чим ви подаєте м’ясо.

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