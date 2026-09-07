Справа «Карфаген»: чи загрожує генпрокурору Кравченку відставка або в’язниця

Яку відповідальність може понести генпрокурор / © Телеграм-канал Руслана Кравченка

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Справа «Карфаген» може мати для генпрокурора Руслана Кравченка як юридичні, так і політичні наслідки. Зокрема, найімовірніше, він матиме всього два варіанти: кримінальна відповідальність або відставка.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила адвокатка та колишня членкиня Ради громадського контролю при НАБУ Тетяна Козаченко.

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Руслан Кравченко: чи уникне відповідальності генеральний прокурор у справі НАБУ

За словами адвокатки, притягнення очільника відомства до кримінальної відповідальності буде реальним лише тоді, коли детективам вдасться зібрати неспростовні докази його причетності до протиправних дій, про які інформує НАБУ.

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Водночас політичні наслідки не потребують фінального вердикту суду. Усунути посадовця з крісла може парламент через процедуру висловлення недовіри.

«Для цього не потрібно, щоб був винесений судом вирок. Це може зробити Верховна Рада», — зазначила Козаченко.

Для того, аби Верховна Рада звільнила генерального прокурора, вистачить 150 підписів нардепів та 266 голосів «за». За таких умов простою більшістю нардепи зможуть ухвалити рішення про звільнення Кравченка з посади за недовірою.

Тетяна Козаченко підкреслила, що на тлі глибокої кризи в правоохоронних органах народні депутати зобов’язані викликати Кравченка на публічний звіт та дати належну оцінку результатам його діяльності.

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Справа «Карфаген»: хто така «Муза»

Фігуранткою справи під псевдонімом «Муза» виявилася 24-річна одеситка Єлизавета Івахненко — колишня заступниця декана Одеської юракадемії та близька особа Кропиви.

Згідно з плівками та матеріалами розслідування, дівчина вела розкішне життя, володіла коштовностями (годинниками Audemars Piguet, прикрасами Messika, одягом брендів Loro Piana, Miu Miu), автомобілями Porsche та Mercedes-Benz EQE 350, а також нерухомістю в Києві та Одесі.

Також прокурори зазначають, що фігуранти обговорювали видалення публікацій із її Instagram та намагалися уникнути обшуків. ВАКС заарештував Івахненко з можливістю внесення застави 20 млн грн.

Ключовим фігурантом справи є співробітник ОГП Сергій Кропива («Канцлер»), якого ВАКС відправив під варту із заставою 120 млн грн. У матеріалах прокурорів також згадується можлива близькість Кропиви до генпрокурора Руслана Кравченка, хоча сам Кравченко будь-яку причетність до злочинних схем або легалізації коштів категорично заперечує.

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