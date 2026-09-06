Ремонт у будинку генпрокурора та віза дружині: що Кропива, за даними САП, міг робити для Кравченка

Руслан Кравченко / © Офіс Генерального прокурора

Реклама

Заступник начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу генерального прокурора Сергій Кропива, якого слідство підозрює в причетності до прикриття діяльності шахрайських колцентрів, міг контролювати ремонтні роботи у будинку, де проживає генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Про це йдеться у повідомленні “Укрінформу” із посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду заявив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Реклама

За словами представника САП, детективи зафіксували 4 березня 2026 року розмову Кропиви з Кравченком. На думку сторони обвинувачення, зміст цього спілкування може свідчити про близькість Кропиви до генпрокурора та його особливий статус.

Реклама

Прокурор також навів результати оперативно-розшукових заходів, під час яких правоохоронці зафіксували контакти Кропиви з різними людьми. Слідство вважає, що ці розмови можуть свідчити про наближеність посадовця до Кравченка та виконання ним різних доручень.

Зокрема, йдеться про ремонт у будинку генпрокурора в Козині.

«Із вказаних розмов вбачається, що Кропива організовує і координує ремонт у будинку, у якому проживає генеральний прокурор, здійснює комунікацію з прорабом та іншим персоналом з різних технічних питань», — заявив прокурор.

Які ще доручення, за даними слідства, виконував Кропива

У САП також стверджують, що Кропива допомагав із оформленням візи до США для дружини Руслана Кравченка. Ба більше, за даними сторони обвинувачення, він займався організацією святкування дня народження генпрокурора в Мадриді.

Реклама

У прокуратурі вважають, що наведені обставини можуть свідчити про неформальні та дружні стосунки між Кропивою і Кравченком. Саме тому слідство називає посадовця «довіреною особою генерального прокурора».

Водночас ці твердження є позицією сторони обвинувачення та мають бути оцінені судом.

Що відомо про справу Кропиви

4 вересня САП і НАБУ повідомили про викриття злочинної організації в межах операції «Карфаген». За версією слідства, її очолював керівник одного з підрозділів Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці заявили, що група систематично отримувала неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів та займалася відмиванням отриманих коштів. За даними слідства, угруповання сформували в середині 2025 року. До нього нібито залучили чинних прокурорів та інших наближених осіб.

Реклама

Як повідомляла «Українська правда», затриманим керівником підрозділу ОГП є Сергій Кропива.

5 вересня в Офісі генпрокурора заявили про необхідність правової оцінки нічних обшуків НАБУ у службових приміщеннях керівництва ОГП, а також доступу детективів до матеріалів інших кримінальних проваджень.

Наступного дня Руслан Кравченко заявив, що не має стосунку до можливого прикриття незаконних колцентрів.

Генпрокурор повідомив, що відсторонив від виконання обов’язків працівника ОГП, який фігурує у розслідуванні НАБУ, та доручив підготувати рішення про його звільнення відповідно до законодавства. Водночас Кравченко наголосив, що питання винуватості посадовця має вирішувати суд.

Він також доручив перевірити роботу Департаменту міжнародного співробітництва та підрозділу з протидії кіберзлочинності. За результатами перевірки планують оцінити ухвалені рішення та результати роботи цих структур.

Руслан Кравченко також заявив, що доручив організувати проходження поліграфа працівниками підрозділів, які займаються процесуальним керівництвом і розслідуванням справ щодо незаконних колцентрів. За підсумками перевірок, за його словами, ухвалюватимуть кадрові та службові рішення, а за наявності відповідних підстав — і кримінально-процесуальні.

Окремо генпрокурор заперечив, що сейф, зображений на фото, яке поширюють у медіа та соцмережах, розташований в Офісі Генерального прокурора.

Новини партнерів

Новини партнерів