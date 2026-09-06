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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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Закохані та нерозлучні: Нікола Пельц і Бруклін Бекхем з’явилися разом у Венеції

Цього разу їхня поява стала однією з помітних подій фестивального вечора.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Скандальна пара Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем знову опинилися в центрі уваги, але цього разу під час Венеційського кінофестивалю. Подружжя разом з’явилося на червоній доріжці і дуже відверто демонстрували ніжність перед фотографами, адже цілувались та обіймалися на публіці.

Вони відвідали показ фільму It Will Happen Tonight у межах 83-го кінофестивалю. Для виходу на червону доріжку Нікола обрала сукню від бренду Balenciaga насиченого кобальтово-синього кольору.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Ефектне вбрання дівчини мало асиметричний крій на одне плече, сміливий виріз на ліфі та довгий шлейф. Завершальною деталлю стала напівпрозора накидка на голові, що нагадувала вуаль і додавала образу драматичності. Акторка не стала перевантажувати лук аксесуарами чи великою кількістю прикрас.

Бруклін Бекхем з’явився поруч із дружиною у класичному чорному смокінгу.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Associated Press

Однак спільний вихід на червону доріжку був далеко не єдиною важливою подією для Ніколи. Кількома годинами раніше вона отримала нагороду Rising Star на 25-й церемонії Kinéo Awards, яка традиційно проходить паралельно з Венеційським кінофестивалем.

Для вручення премії Пельц змінила яскравий синій образ на стриманішу чорну сукню довжини максі. Свій лук вона доповнила виразними сережками-підвісками зі смарагдами та діамантами.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц / © Getty Images

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