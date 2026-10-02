Принц Вільям сів за кермо трактора і пожартував про свою любов до алкоголю

Принц Вільям / © Getty Images

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Принц Уельський відвідав цей регіон, щоб зустрітися з людьми, які вживають заходів щодо боротьби з загрозою повеней, викликаних екстремальними погодними умовами.

Під час зустрічі Вільям взявся за посадку дерева і пожартував, що «пінта сидру на день – і лікар не потрібен», слухаючи розповідь про зусилля боротьби з повенями у сільських районах Південного Уельсу.

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Принц Вільям / © Getty Images

Майбутній король посадив валлійський дуб і вислухав розповідь про те, як місцеві фермери відновили історичний садовий сад у рамках проєкту з посадки мільйона дерев по всьому регіону, пише People.

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Фермери Джим та Кейт Біван розповіли йому, як вони пересадили яблуні на північному схилі, завдяки чому вони зацвіли пізніше і уникли останніх заморозків, давши найкращі плоди. Кейт працює спеціалісткою зі створення лісових масивів у благодійній організації Stump Up for Trees, яка за останні п'ять років висадила у цьому районі 500 000 дерев.

Вільям, великий шанувальник сидру, явно схвалив їхні старання, але наполягав, що питиме лише одну пінту їхнього домашнього сидру Great Tre Rhew, тому що "в ньому вісім відсотків алкоголю!".

Також принца сфотографували, коли він керував сільськогосподарською технікою разом із Гаррі Девісом — майбутнім орендарем першої ферми герцогства Корнуолл, де впроваджуються методи регенеративного землеробства.

Принц Вільям / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як королева Максима у квітковому костюмі та балетках сіла за кермо трактора, коли відвідувала регіон Ахтерхук.

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