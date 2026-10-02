Пенсія під загрозою: які помилки в трудовій книжці можуть позбавити виплат

Пенсія / © ТСН

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Пенсійний фонд може не врахувати частину страхового стажу через помилки у трудовій книжці, відсутність даних у реєстрах або ліквідацію підприємства. Однак втрачені записи не завжди означають втрату стажу — підтвердити періоди роботи можна за допомогою інших документів.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Чому ПФУ може не зарахувати стаж

Проблема часто виявляється під час оформлення пенсії. Людина дізнається, що окремі періоди роботи не відображаються в даних Пенсійного фонду або не підтверджені належними документами.

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Найпоширеніші причини:

відсутність запису про роботу в трудовій книжці;

помилки у прізвищі, імені, датах або назві підприємства;

неправильні записи про прийняття на роботу чи звільнення;

відсутність підпису або печатки;

розбіжності між трудовою книжкою та даними реєстру;

відсутність інформації в Реєстрі застрахованих осіб;

втрата документів;

ліквідація підприємства.

З 1 січня 2004 року запровадили поняття страхового стажу, пов’язаного зі сплатою страхових внесків. Відтоді стаж обчислюють за даними Реєстру застрахованих осіб.

Як перевірити стаж і виправити помилки

Перед зверненням по пенсію варто порівняти записи у трудовій книжці з інформацією Пенсійного фонду. Для цього можна отримати витяг із Реєстру застрахованих осіб, де містяться дані про страховий стаж, заробітну плату та сплату єдиного внеску.

Замовити документ можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ, у мобільному застосунку «Пенсійний фонд», у сервісному центрі або через портал «Дія».

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На вебпорталі Фонду потрібно авторизуватися за допомогою КЕП, «Дія.Підпису» або BankID, відкрити розділ «Комунікації з ПФУ», обрати пункт «Запит на отримання електронних документів» і сформувати запит на витяг. Відповідь з’явиться в розділі «Мої звернення».

Якщо виявлено помилку, спочатку слід звернутися до роботодавця. У разі реорганізації підприємства виправлення або довідку може надати правонаступник. Якщо компанію ліквідовано, потрібно з’ясувати, до якого архіву передали її кадрові документи.

У запиті варто вказати:

повну назву підприємства;

період роботи;

посаду або професію;

структурний підрозділ;

приблизні дати працевлаштування і звільнення;

інші відомості, які допоможуть знайти документи.

Які документи можуть підтвердити стаж

Якщо трудової книжки немає або записи в ній неправильні, страховий стаж можна підтвердити іншими документами. Такий порядок передбачений постановою Кабміну №637.

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ПФУ може розглянути:

довідки з підприємства або від правонаступника;

архівні довідки та виписки;

копії наказів про прийняття і звільнення;

особові рахунки;

відомості про нарахування або виплату зарплати;

письмові трудові договори та угоди;

посвідчення, характеристики та членські квитки профспілок;

інші документи із зазначенням періодів роботи.

Архівна довідка має ґрунтуватися на первинних документах — наказах, особових рахунках, відомостях про заробітну плату та інших матеріалах. Тому важливо, щоб у ній було зазначено, на підставі яких документів її видали.

Якщо письмові документи не збереглися через стихійне лихо, аварію, воєнні дії або інші обставини, у передбачених законом випадках стаж можуть підтвердити свідки. Вони мають довести, що працювали разом із заявником на тому самому підприємстві або в установі.

Що робити у разі відмови ПФУ

Якщо Пенсійний фонд не зарахував певні періоди роботи, потрібно попросити письмове рішення із зазначенням причин відмови. Після цього можна подати додаткові документи або звернутися із заявою про перегляд рішення.

Якщо питання не вдається вирішити у Пенсійному фонді, його рішення можна оскаржити в адміністративному або судовому порядку. Копії заяв, довідок, архівних відповідей і листування з ПФУ варто зберігати — вони можуть знадобитися під час повторного звернення.

Щоб не стикнутися з проблемою безпосередньо перед виходом на пенсію, перевірити страховий стаж краще заздалегідь: замовити витяг із реєстру, порівняти його з трудовою книжкою та завчасно зібрати документи на спірні періоди.

Відсутність запису в реєстрі або помилка у трудовій книжці ще не означає, що роки роботи втрачені. Якщо період можна підтвердити документами або іншими передбаченими законом доказами, його можуть зарахувати до страхового стажу.

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