Не викидайте консервні банки: 7 практичних способів використати їх удома

Консервні банки

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Порожні банки з-під горошку, кукурудзи, томатів чи інших консервів можуть ще знадобитися в господарстві. З них легко зробити органайзери, ємності для розсади, годівнички або корисні речі для дачі.

Як можна використовувати старі консервовані банки

1. Органайзер для дрібниць

Невеликі банки зручно поставити в шухляду та використовувати замість пластикових розділювачів. У них можна зберігати ґудзики, нитки, намистини, скріпки, батарейки, шурупи, гайки та інші дрібні речі.

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Щоб метал не дряпав меблі, на дно можна приклеїти шматок фетру. Зовні банку за бажанням обклеюють папером або тканиною.

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Органайзер для дрібниць

Підставка для кухонного приладдя

Високі банки добре підходять для дерев’яних ложок, лопаток, вінчиків і щипців. Особливо це зручно на маленькій кухні, де не вистачає місця в шухлядах.

Кілька банок можна поставити в невеликий кошик: в одну скласти ложки, в іншу — виделки, ще в одну — серветки або одноразові прибори. Такі переносні підставки використовують і для сервірування столу на дачі або пікніку.

Підставка для кухонного приладдя

Ємність для розсади та зелені

Банки можна використати як тимчасові горщики для розсади, зеленої цибулі, базиліку, петрушки чи інших невеликих рослин.

У дні потрібно зробити кілька отворів, щоб після поливання виходила зайва вода. Потім насипати ґрунт і висіяти насіння.

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Якщо місця мало, кілька банок із зеленню можна закріпити вертикально на дошці або іншій міцній основі. Такий мінігород зручно розмістити на балконі або дачі.

Для постійного вирощування великих рослин банка замала, тому після підростання розсаду краще пересадити.

Ємність для розсади

Настінний органайзер для майстерні

Якщо робочий стіл постійно захаращений, банки можна не ставити на нього, а прикріпити до дерев’яної або перфорованої панелі.

У таких ємностях зручно тримати викрутки, пензлі, ножиці, маркери, рулетки, нитки та інше приладдя. Підвішені банки дозволяють звільнити робочу поверхню й залишити потрібні речі на виду.

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Для гаража або майстерні банки можна просто підписати — наприклад, «шурупи», «цвяхи», «дюбелі».

Органайзер

Годівничка для птахів

Із великої банки можна зробити просту годівничку.

Банку розміщують горизонтально, до нижньої частини прикріплюють невелику дерев’яну паличку, на яку зможе сісти птах, а зверху — міцну мотузку для підвішування. Саме так консервну банку можна перетворити на підвісну годівничку.

Особливо ретельно потрібно закрити гострий край, щоб птахи не травмувалися. Годівничку краще повісити в місці, захищеному від дощу та недоступному для котів.

Годівниця для птахів

Ліхтарик для балкона або дачі

У стінках банки можна зробити невеликі отвори у вигляді зірок, крапок або геометричного візерунка. Всередину ставлять LED-свічку на батарейках — світло проходить крізь отвори й утворює малюнок.

Металеві банки часто переробляють на невеликі підвісні або настільні ліхтарики.

Отвори потрібно робити дорослому в захисних рукавичках. Для дому безпечніше використовувати світлодіодну свічку, а не відкрите полум’я, особливо якщо банка декорована тканиною, мотузкою чи папером.

Ліхтарик

Вітряний дзвіночок

Кілька банок різного розміру можна підвісити на мотузках під навісом, на балконі або в саду. Усередину додають невеликі металеві шайби чи інші підвіски, які ударятимуться об стінки під час вітру.

Старі металеві банки використовують і для простих підвісних декоративних конструкцій.

Перед підвішуванням усі краї потрібно обробити, а самі банки закріпити так, щоб вони не билися об вікна чи стіни.

Дзвіночок

Що потрібно зробити з банкою перед повторним використанням

Спочатку видаліть залишки продуктів, ретельно вимийте банку й повністю висушіть. Особливу увагу зверніть на верхній край: якщо після відкривання залишилися гострі виступи, їх потрібно загнути або зашліфувати.

Сильно іржаві, деформовані банки або ємності з пошкодженим внутрішнім покриттям краще не використовувати повторно.

Не варто також перетворювати старі консервні банки на тару для тривалого зберігання їжі. Набагато практичніше залишити їх для сухих побутових речей, рослин, інструментів або виробів.

Якщо ж банка вдома не знадобилася, її краще відправити на перероблення разом з іншою металевою упаковкою, якщо у вашій громаді її приймають.

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