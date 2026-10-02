Не выбрасывайте консервные банки: 7 практических способов использовать их дома

Консервные банки

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Пустые банки из-под горошка, кукурузы, томатов или других консервов могут еще пригодиться в хозяйстве. Из них легко сделать органайзеры, емкости для рассады, кормушки или полезные вещи для дачи.

Как можно использовать старые консервные банки

1. Органайзер для мелочей

Небольшие банки удобно поставить в ящик и использовать вместо пластиковых разделителей. В них можно хранить пуговицы, нити, бусины, скрепки, батарейки, шурупы, гайки и другие мелочи.

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Чтобы металл не царапал мебель, на дно можно приклеить кусок фетра. Снаружи банку по желанию оклеивают бумагой или тканью.

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Органайзер для мелочей

Подставка для кухонных принадлежностей

Высокие банки хорошо подходят для деревянных ложек, лопаток, венчиков и щипцов. Особенно это удобно на маленькой кухне, где не хватает места в ящиках.

Несколько банок можно поставить в небольшую корзину: в одну сложить ложки, в другую — вилки, еще в одну — салфетки или одноразовые приборы. Такие переносные подставки используют и для сервировки стола на даче или пикнике.

Подставка для кухонных принадлежностей

Емкость для рассады и зелени

Банки можно использовать как временные горшки для рассады, зеленого лука, базилика, петрушки или других небольших растений.

В дни нужно сделать несколько отверстий, чтобы после поливки получалась излишняя вода. Затем насыпать почву и высеять семена.

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Если места мало, несколько банок с зеленью можно закрепить вертикально на доске или другом прочном основании. Такой минигород удобно разместить на балконе или даче.

Для постоянного выращивания крупных растений банка маловато, поэтому после подрастания рассаду лучше пересадить.

Емкость для рассады

Настенный органайзер для мастерской

Если рабочий стол постоянно загроможден, банки можно не ставить на него, а прикрепить к деревянной или перфорированной панели.

В таких емкостях удобно держать отвертки, кисти, ножницы, маркеры, рулетки, нити и другие принадлежности. Подвешенные банки позволяют освободить рабочую поверхность и оставить нужные вещи на виду.

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Для гаража или мастерской банки можно просто подписать — например, «шурупы», «гвозди», «дюбели».

Органайзер

Кормушка для птиц

Из крупной банки можно сделать простую кормушку.

Банка размещают горизонтально, к нижней части прикрепляют небольшую деревянную палочку, на которую сможет сесть птица, а сверху — крепкую веревку для подвешивания. Именно так консервную банку можно превратить в подвесную кормушку.

Особо тщательно нужно закрыть острый край, чтобы птицы не травмировались. Кормушка лучше повесить в месте, защищенном от дождя и недоступном для кошек.

Кормушка для птиц

Фонарик для балкона или дачи

В стенах банки можно сделать небольшие отверстия в виде звезд, точек или геометрического узора. Внутрь ставят LED-свечу на батарейках — свет проходит сквозь отверстия и образует рисунок.

Металлические банки часто перерабатывают в небольшие подвесные или настольные фонарики.

Отверстия нужно делать взрослому в защитных перчатках. Для дома безопаснее использовать светодиодную свечу, а не открытое пламя, особенно если банка декорирована тканью, веревкой или бумагой.

Фонарик

Ветряный колокольчик

Несколько банок разных размеров можно подвесить на веревках под навесом, на балконе или в саду. Внутрь добавляют небольшие металлические шайбы или другие подвески, ударяющиеся о стенки во время ветра.

Старые металлические банки используются и для простых подвесных декоративных конструкций.

Перед подвешиванием все края нужно обработать, а сами банки закрепить так, чтобы они не бились об окна или стены.

Колокольчик

Что нужно сделать с банкой перед повторным использованием

Сначала удалите остатки продуктов, тщательно вымойте банку и полностью высушите. Особое внимание обратите на верхний край: если после открывания остались острые выступы, их нужно загнуть или зашлифовать.

Сильно ржавые, деформированные банки или емкости с поврежденным внутренним покрытием лучше не использовать повторно.

Не стоит также превращать старые консервные банки в тару для длительного хранения пищи. Гораздо практичнее оставить их для сухих бытовых вещей, растений, инструментов или изделий.

Если же банка дома не понадобилась, ее лучше отправить на переработку вместе с другой металлической упаковкой, если в вашем сообществе ее принимают.

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