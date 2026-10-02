В России разбился военный вертолет: есть погибшие

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В Воронежской области России разбился военный вертолет .

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA .

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По данным канала, авария произошла в Аннинском районе.

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В результате падения вертолета погибли три человека.

Другие подробности, в частности, тип воздушного судна и обстоятельства аварии, пока не уточняются.

Официальных сообщений российских властей об инциденте на момент публикации нет.

Как мы писали, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор. Ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долл., что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии. Ка-52 предназначен для разведки, координации боевых действий и поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Учитывая это, его уничтожение является ощутимой потерей для оккупантов.

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