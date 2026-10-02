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В России разбился военный вертолет: есть погибшие
В Воронежской области РФ потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли три человека.
В Воронежской области России разбился военный вертолет .
Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA .
По данным канала, авария произошла в Аннинском районе.
В результате падения вертолета погибли три человека.
Другие подробности, в частности, тип воздушного судна и обстоятельства аварии, пока не уточняются.
Официальных сообщений российских властей об инциденте на момент публикации нет.
Как мы писали, бойцы 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 Аллигатор. Ориентировочная стоимость одного такого вертолета составляет около 16 млн долл., что делает его одной из самых дорогих потерь российской армии. Ка-52 предназначен для разведки, координации боевых действий и поражения бронетехники, живой силы и воздушных целей. Учитывая это, его уничтожение является ощутимой потерей для оккупантов.