Футуристическая "Армия роботов" бывшего министра обороны удивила Украину

Армия роботов / © Printscreen

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Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров представил амбициозный проект "Армия роботов", предусматривающий использование на поле боя, в частности, гуманоидных роботов.

Об этом пишут зарубежные СМИ .

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Концепцию он представил на конференции IT Arena во Львове. В проморолике показали человекоподобных роботов с оружием, в траншеях и в большом строю. Сам Федоров объяснил, что цель проекта – уменьшить участие людей в самых опасных боевых задачах.

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По его замыслу, сначала угрозу должны обнаруживать сенсоры, после чего к выполнению задачи будут привлекаться роботизированные платформы. Федоров заявил, что работы должны "воевать вместо людей".

Планы подразумевают очень быстрый темп. В течение шести месяцев команда хочет получить первый подтвержденный боевой результат с применением гуманоидного робота, а через год провести штурмовую операцию, где роботизированные платформы будут выполнять самую опасную часть задачи без пехоты.

Почему идея вызывала сомнения

Основатель украинского производителя наземных роботизированных комплексов Rovertech Борис Дрожак обратил внимание на то, что гуманоидная форма может создать дополнительные проблемы.

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По его словам, на войне критически важны дешевизна, простота, надежность и возможность быстро масштабировать производство. Двуногие платформы более сложные, более дорогие и менее устойчивые, чем колесные или гусеничные системы.

Бывшая замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко также назвала презентацию неожиданной. Она подчеркнула, что для полноценной "армии роботов" недостаточно создать сами машины - нужные подготовленные операторы, инфраструктура и специальные координационные центры.

По ее мнению, Украине сейчас нужно четко определять приоритеты. Черногоренко считает более дешевые крылатые ракеты и средства ПВО насущной потребностью, чем гуманоидные работы.

Аналитик Центра анализа европейской политики Федерико Борсари также отметил, что армиям пока не хватает даже доктрин применения таких систем. По состоянию на 2026 год, полностью гуманоидные работы еще не использовались в реальном боевом столкновении, поэтому оценить их эффективность практически невозможно.

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В то же время Федоров отмечает, что проект не будет строиться вокруг одной компании. Речь идет о целой экосистеме по инвестициям в defense-tech, исследованиям, испытаниям вместе с военными и масштабированию систем, которые докажут свою эффективность.

Напомним, в конце августа стало известно, что бывший министр обороны Украины Михаил Федоров уехал за границу , потому что получил новую должность. Теперь он советник по оборонным инновациям для Министерства обороны Италии и будет помогать стране внедрять современные военные технологии.

По информации «Радио Свобода», Михаил Федоров вроде бы выехал на встречу в Вашингтон. Ранее сообщалось, что он планировал визит в США для поиска финансирования новых оборонных проектов.

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