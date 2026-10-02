Танкер загорелся после удара в Ормузском проливе

Ормузский пролив / © Associated Press

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В Ормузском проливе произошло новое нападение на танкер — судно загорелось после попадания неизвестного снаряда.

Об этом сообщило британское Агентство морских торговых операций UKMTO.

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По данным агентства, информация об инциденте поступила от третьей стороны. Танкер поразили при прохождении стратегически важным проливом, после чего на борту возник пожар.

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Экипаж судна находится в безопасности. Данных о загрязнении окружающей среды или других экологических последствиях пока нет.

Название танкера, его флаг и порт приписки пока не обнародовали.

Также пока неизвестно, кто именно стоит за атакой. UKMTO не называет виновника инцидента.

Ситуация в Ормузском проливе остается напряженной. После начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля иранские военные заявляли об ограничении судоходства в проливе и атаковали нефтяные танкеры и торговые суда, которые проходили без разрешения Тегерана.

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Ормузский пролив является одним из ключевых морских маршрутов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, поэтому любое обострение в этом районе влияет на безопасность международного судоходства.

Напомним, что ранее Трамп заявил о полном контроле США над Ормузским проливом : оставшееся Ирану

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