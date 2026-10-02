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Загадочная посылка из Германии вызвала переполох: три человека попали в больницу
В подразделении Военной жандармерии Польши в Новой Дембе после открытия загадочной посылки из Германии трем людям стало плохо, а из соседнего здания эвакуировали 133 человека. RMF24
В польском городе Новая Демба Подкарпатского воеводства произошла чрезвычайная ситуация в помещении Военной жандармерии из - за загадочной почтовой посылки .
Как сообщает RMF24 , в подразделение поступил конверт из Германии. Внутри была открытка, при этом ни одного видимого вещества из конверта не высыпалось.
После открытия посылки двое военных жандармов и находившийся в помещении гражданский почувствовали ухудшение самочувствия. У них возникло раздражение кожи лица и рук.
Всех троих доставили в больницу. Еще четыре военных, которые не имели симптомов, изолировали.
Из-за потенциальной опасности из соседней части здания эвакуировали 133 человека. На месте работали специалисты химической спасательной службы.
Об инциденте также сообщили Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.
Позже Министерство национальной обороны Польши сообщило, что исследование посылки не выявило химических, биологических или радиологических веществ.
Двое военных и гражданский после обследования покинули больницу. Признаков отравления у них не обнаружили.
Обстоятельства появления загадочной посылки и причины реакции людей теперь выясняет прокуратура Жешува.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше мужчину подозревают в убийстве своей супруги. Трагедия произошла в первую брачную ночь.