Загадочная посылка из Германии вызвала переполох: три человека попали в больницу

Посылка / © pixabay.com

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В польском городе Новая Демба Подкарпатского воеводства произошла чрезвычайная ситуация в помещении Военной жандармерии из - за загадочной почтовой посылки .

Как сообщает RMF24 , в подразделение поступил конверт из Германии. Внутри была открытка, при этом ни одного видимого вещества из конверта не высыпалось.

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После открытия посылки двое военных жандармов и находившийся в помещении гражданский почувствовали ухудшение самочувствия. У них возникло раздражение кожи лица и рук.

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Всех троих доставили в больницу. Еще четыре военных, которые не имели симптомов, изолировали.

Из-за потенциальной опасности из соседней части здания эвакуировали 133 человека. На месте работали специалисты химической спасательной службы.

Об инциденте также сообщили Агентство внутренней безопасности Польши и Служба военной контрразведки.

Позже Министерство национальной обороны Польши сообщило, что исследование посылки не выявило химических, биологических или радиологических веществ.

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Двое военных и гражданский после обследования покинули больницу. Признаков отравления у них не обнаружили.

Обстоятельства появления загадочной посылки и причины реакции людей теперь выясняет прокуратура Жешува.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше мужчину подозревают в убийстве своей супруги. Трагедия произошла в первую брачную ночь.

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