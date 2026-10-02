Загадкова посилка з Німеччини спричинила переполох: троє людей потрапили до лікарні

Посилка / © pixabay.com

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У польському місті Нова Демба Підкарпатського воєводства сталася надзвичайна ситуація у приміщенні Військової жандармерії через загадкову поштову посилку.

Як повідомляє RMF24, до підрозділу надійшов конверт із Німеччини. Всередині була поштівка, при цьому жодної видимої речовини з конверта не висипалося.

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Після відкриття посилки двоє військових жандармів і цивільний, який перебував у приміщенні, відчули погіршення самопочуття. У них виникло подразнення шкіри обличчя та рук.

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Усіх трьох доправили до лікарні. Ще чотирьох військових, які не мали симптомів, ізолювали.

Через потенційну небезпеку з сусідньої частини будівлі евакуювали 133 людей. На місці працювали фахівці хімічної рятувальної служби.

Про інцидент також повідомили Агентство внутрішньої безпеки Польщі та Службу військової контррозвідки.

Згодом Міністерство національної оборони Польщі повідомило, що дослідження посилки не виявило хімічних, біологічних або радіологічних речовин.

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Двоє військових і цивільний після обстеження залишили лікарню. Ознак отруєння у них не виявили.

Обставини появи загадкової посилки та причини реакції у людей тепер з’ясовує прокуратура Жешува.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Польщі чоловіка підозрюють у вбивстві своєї дружини. Трагедія сталася у першу шлюбну ніч.

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