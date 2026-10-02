Трамп похвалився "найвищим IQ" і зізнався, у кого він такий розумний вдався

Трамп похвалився «найвищим IQ» і / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що має «найвищий IQ», і як аргумент на користь своїх інтелектуальних здібностей згадав свого дядька, який 41 рік працював у Массачусетському технологічному інституті (MIT).

Про це Трамп сказав в інтерв’ю Time.

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Говорячи про керівників технологічних компаній, зокрема генерального директора OpenAI Сема Альтмана та керівника Anthropic Даріо Амодея, Трамп назвав їх дуже розумними та заявив, що представники цієї галузі мають справу з «дуже високим рівнем IQ».

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«Сем Альтман мені подобається. Розумний. Даріо теж розумний. Вони всі розумні. Ми маємо справу з дуже високим рівнем IQ. Дуже-дуже високим. Це добре. Мені це подобається», — сказав президент США.

Після цього Трамп сам порушив тему власного інтелекту та заявив, що має найвищий IQ.

«У мене найвищий IQ. Найвищий. Зі мною все гаразд, і я в цьому розбираюся», — заявив він.

Як пояснення своїх здібностей Трамп згадав свого дядька Джона Джорджа Трампа, який понад чотири десятиліття працював у MIT. За словами президента США, родинний зв’язок із науковцем переконує його в ролі генетики у формуванні інтелекту.

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«Мій дядько працював у MIT 41 рік, і, чесно кажучи, я вірю в генетику, і я це розумію», — сказав Трамп.

Він також заявив, що розуміє певні питання «значно краще», ніж, на його думку, будь-який інший президент, оскільки має відповідні здібності.

«Я справді маю до цього здібності. Маю здібності до тих речей, які є новими рубежами», — сказав глава Білого дому.

Трамп також навів як приклад свої рішення в енергетичній сфері. Він заявив про необхідність забезпечення великих електростанцій власними джерелами електроенергії, пояснюючи це проблемами з доступністю потужностей в енергосистемі.

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«Що я зробив, наприклад: ці величезні електростанції… У нас в енергосистемі немає електрики. Тепер цим величезним електростанціям дозволено виробляти власну електроенергію», — сказав президент США.

Раніше 80-річний президент США Дональд Трамп хизувався тим, що на «відмінно» склав уже третій когнітивний тест, відповідаючи на чутки про його вік і старечий маразм.

Нагадаємо, попри запевнення Білого дому про чудовий стан здоров’я Трампа, професор медицини Джонатан Райнер вказав на помітні візуальні ознаки можливих проблем: великі синці на руках, набряки ніг та надмірну денну сонливість.

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