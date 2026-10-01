"Буде дуже важко": Трамп зробив заяву про різанину на борту Flydubai

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати удару по Ірану, якщо розслідування підтвердить причетність Тегерана до інциденту з літаком Flydubai.

Про це Трамп сказав журналістам 1 жовтня.

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За словами Трампа, у разі встановлення такого зв’язку реакція США буде жорсткою.

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«Буде дуже важко», — заявив американський президент, коментуючи можливі дії Вашингтона.

Водночас Трамп не навів доказів, які б підтверджували причетність Ірану до інциденту. Наразі йдеться саме про можливий зв’язок, який має встановити розслідування.

Різанина в літаку FlyDubai - що відомо

Американський президент Дональд Трамп пов’язав можливу військову відповідь США з результатами розслідування та підтвердженням причетності Ірану.

Раніше стало відомо, що пасажирський рейс FDB1073 авіакомпанії FlyDubai, який прямував з ОАЕ до Тель-Авіва, здійснив екстрену посадку в Саудівській Аравії після кривавої сутички в кабіні пілотів. Один із пілотів отримав ножове поранення, після чого літак різко почав втрачати висоту.

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Спершу була версія, що між пілотами могли бути росіянин та українець, однак ізраїльські ЗМІ згодом повідомили, що нападником був другий пілот із Оману, а капітан — громадянин ОАЕ. За даними джерел, літак за хвилину втратив близько 4200 метрів висоти. Обставини інциденту розслідують.

Ізраїльські посадовці підозрюють, що це була спроба захопити контроль над літаком та спрямувати його на падіння в межах теракту.

Також ізраїльський пасажир, який допоміг знешкодити нападника на борту літака Flydubai, розповів, як він проник до кабіни пілотів.

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