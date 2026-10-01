Путін заговорив про швидке завершення війни: що вимагає від України

Володимир Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін висловив бажання якнайшвидше завершити бойові дії в Україні шляхом переговорів, однак серед ключових вимог Москва й надалі залишає її «нейтральний статус».

Про це очільник Кремля сказав під час виступу на пленарному засіданні Міжнародного дискусійного клубу «Валдай», повідомляють російські ЗМІ.

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Путін про війну в Україні — що заявив

За словами Путіна, РФ прагне швидкого завершення війни, проте вимагає від України відмови від підписання безпекових альянсів.

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«Нейтральний статус України залишається однією з цілей Росії», — підкреслив диктатор.

Крім того, очільник РФ знову заговорив про перебіг бойових дій на фронті та приписав собі чергові заяви щодо просування своєї армії.

«Ситуація в зоні проведення спеціальної військової операції активно розвивається, і лише за вересень Росія взяла під контроль 1301 квадратний кілометр», — заявив Путін.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, диктатор Путін заявив про відмову зупиняти обстріли цивільної та портової інфраструктури України в обмін на припинення атак по російських нафтопереробних заводах.

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Раніше Володимир Путін знову озвучив свою версію причин повномасштабної війни проти України та заявив, що Росія нібито була змушена взятися до зброї.

До слова, Путін видав нову порцію погроз на адресу Заходу, заявивши про відсутність гарантій щодо невикористання ядерної зброї та швидке настання «точки неповернення».

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