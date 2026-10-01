"Має бути тристоронка": Сибіга розповів про новий етап переговорів щодо закінчення війни

Сибіга про результати візиту Кушнера та Віткоффа / © Getty Images

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Між Україною та Росією через представників США відбувався обмін позиціями щодо відновлення тристороннього формату переговорів про закінчення війни.

Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент ТСН.

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За словами Сибіги, візит американських переговорників Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до України мав на меті, зокрема, відновити тристоронній формат переговорів.

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«Однією з цілей приїзду перемовників для нас було відновлення тристороннього формату перемовин. Усе це було на паузі, зокрема через Близький Схід. І зараз відбувався обмін позицій через американців. Ми вважаємо, що має бути тристоронка», — заявив він.

Україна хоче бачити тристоронній формат

Очільник МЗС пояснив, що питання можливих наступних зустрічей потрібно розглядати окремо від переговорів щодо конкретних заходів із припинення вогню.

«Я б одразу трошки розділив. Є мейнстримний, глобальний трек щодо досягнення справедливого миру. А є заходи, які йдуть паралельно — чи додатково», — сказав він.

До таких заходів Сибіга відніс можливе перемир’я в Чорному морі та припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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«І тут ми маємо чотири пропозиції. Це такі Confidence-Building Measures, ми так вважаємо, щоб показати, що ці мирні зусилля не абстрактні, що ми можемо досягати результатів», — зазначив він.

Сибіга: без США справедливого миру не досягти

Окремо міністр закордонних справ наголосив на ролі Вашингтона в переговорному процесі.

«Без Америки неможливо досягти справедливого миру. Це геополітичні реалії», — заявив він.

За словами Сибіги, нові ідеї, запропоновані американською командою, наразі опрацьовуються. Вони, як зазначив він, певною мірою ґрунтуються на попередніх підходах.

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Водночас очільник міністерства наголосив на важливості участі європейських країн у процесі.

«Для нас принципово важлива роль Європи. Для нас найголовніше, щоб це був один європейський голос», — сказав він.

Кушнер і Віткофф отримали брифінги від українських служб

Сибіга також розповів, що під час візиту до України американські переговорники отримали детальні брифінги від українських служб.

«І що ще важливо було в візиті Кушнера та Віткоффа — те, що вони були пробрифовані всіма нашими службами. Вони отримали поглиблені, розширені брифи про реальну ситуацію», — зазначив він.

За словами голови МЗС, це важливо, оскільки під час поїздок до Росії американські представники отримують від російської сторони власну версію подій.

«Звісно, що вони отримують кожного разу в Москві історичні лекції. За кожним разом їм там розповідають, що завтра вже України не буде. І те, що вони змогли почути від фахових людей, справжніх бойових офіцерів, генералів, реальну картинку — це важливо», — сказав Сибіга.

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