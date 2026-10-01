Скандал навколо пані посла США у Греції: ЗМІ розкрили деталі гучної розмови з міністром

Вашингтон / © Unsplash

Реклама

Пані посол США в Греції Кімберлі Гілфойл опинилася в центрі дипломатичного скандалу після повідомлень про її різкі висловлювання щодо можливості Вашингтона впливати на зміну урядів інших країн.

Про це пише The Wall Street Journal, на який посилається ZeroHedge.

Реклама

Йдеться про вечерю в Афінах, яка відбулася в березні за участю грецьких та американських посадовців. Серед присутніх був міністр енергетики Греції Ставрос Папаставру.

Реклама

Під час вечері співрозмовники обговорювали можливий крах уряду Румунії. За словами людини, яка була присутня на зустрічі, а також інших людей, яким розповіли про цю розмову, Гілфойл заявила, що Сполучені Штати мають вплив на ситуацію.

«Ми можемо зробити це з будь-якою країною, яку захочемо. Ми можемо зробити це і тут», — сказала посолка.

Фраза «і тут», як випливає з опису ситуації, стосувалася Греції.

Розмова нібито стала напруженою. Папаставру, за даними WSJ, заперечив можливість того, що США можуть замінити уряд Греції, оскільки його обрали громадяни країни.

Реклама

Водночас адвокат Гілфойл оскаржив таку характеристику розмови.

У Греції вимагають пояснень

Інцидент привернув увагу грецьких опозиційних партій. Представник уряду Греції Павлос Марінакіс намагався применшити значення повідомлень і заявив, що питання зміни грецького уряду під час цієї зустрічі «ніколи не порушувалося».

За його словами, якби такі слова справді прозвучали, їх не можна було б толерувати.

Водночас опозиція вимагає чіткішої відповіді від уряду.

Реклама

«Через три дні після статті Wall Street Journal грецький уряд поки що, окрім розпливчастих посилань, відмовився заперечити або підтвердити висунуті звинувачення», — заявив Politico Гаррі Цимітрас, керівник зовнішньополітичного напряму лівої партії Elas.

За його словами, це «дуже серйозне питання», яке необхідно невідкладно розглянути.

Гілфойл також критикують за енергетичну політику

Окремо посолка США останнім часом опинилася під увагою через просування американських енергетичних постачань у Південно-Східній Європі, зокрема скрапленого природного газу зі США.

The Wall Street Journal зазначає, що частина грецьких чиновників задоволена тим, що їхня країна, яку у Вашингтоні часто не помічали, тепер має увагу пані посла, яка може безпосередньо контактувати з президентом США. Водночас, за даними видання, деякі представники грецької влади побоюються зіпсувати з нею стосунки.

Історія з висловлюваннями Гілфойл стала предметом політичної дискусії в Греції. Водночас наразі існують різні версії щодо того, що саме було сказано під час березневої вечері: повідомлення про слова посолки походять від присутніх на зустрічі та людей, яким про неї розповіли, тоді як її адвокат заперечує таку характеристику розмови.

Нагадаємо, раніше постпред України при ООН закликав партнерів передати Києву всі доступні ракети-перехоплювачі та посилити санкційний тиск на РФ.

Новини партнерів

Новини партнерів