"Не буде переможців": США назвали ціну продовження війни РФ проти України

ООН / © unsplash.com

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Мирне врегулювання війни в Україні потребуватиме складних рішень і компромісів від усіх сторін.

Про це заявив посол США в ООН Майк Волц під час засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого Україні, передає С-SPAN.

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Волц наголосив, що у цій війні не буде переможців — за його словами, у підсумку програють обидві сторони. Він також підтвердив підхід президента США Дональда Трампа до завершення війни, за якого для досягнення миру сторонам доведеться йти на непрості домовленості.

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«Мир вимагатиме від усіх сторін складних рішень. Він вимагатиме компромісів», — заявив американський дипломат.

Волц також наголосив на ціні продовження бойових дій, зазначивши, що подальша загибель людей є неприйнятною. Зокрема, він сказав, що «втрата ще 25 000 життів є абсолютно неприйнятною».

Що сказав Волц про повернення українських дітей

Окремо посол США згадав ініціативу першої леді США Меланії Трамп щодо повернення українських дітей, яких Росія вивезла з України, до їхніх родин.

За словами Волца, сама можливість співпраці між Росією та Україною у питанні возз’єднання дітей із сім’ями може стати підставою для подальшого діалогу. Він висловив думку, що якщо сторонам вдається працювати разом у цьому питанні, вони можуть перейти до переговорів про припинення війни.

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«Якщо Росія та Україна можуть співпрацювати задля возз’єднання дітей із родинами, то вони зможуть сісти за стіл переговорів і розпочати значно складнішу роботу з припинення цього конфлікту», — сказав Волц.

Нагадаємо, під час засідання Ради Безпеки ООН міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зробив заяву. Вн сказав, що Росія нібито готова до переговорів для досягнення «стійкого та справедливого миру» в Україні, проте не робитиме паузи в так званій СВО.

Цікаво, що таку саму заяву Лавров робив раніше. Тоді він також стверджував, що нібито Москва готова як до двостороннього, так і до тристороннього формату, але не збирається зупиняти так звану спеціальну воєнну операцію.

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